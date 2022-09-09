09 Eyl 2022 - 16:17- Spor

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi FIFA Başkanı Gianni Infantino ile Buluştu!

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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, FIFA Başkanı Gianni Infantino ile FIFA’nın Paris ofisinde buluştu.
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi FIFA Başkanı Gianni Infantino ile Buluştu! mask
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Görüşmeye TFF Başkan Vekili ve FIFA, UEFA İlişkileri, Dış İlişkiler ve Kadın Futbolu Sorumlusu Nüket Küçükel Ezberci ve TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş katıldı.

Infantino, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’yi yeni görevinden dolayı tebrik etti ve başarı diledi. FIFA Başkanı, TFF’ye yapılan saldırı nedeniyle, Mehmet Büyükekşi’ye geçmiş olsun dileklerini iletirken, Mehmet Büyükekşi de Gionni Infantino’ya yayınladıkları kınama mesajı nedeniyle teşekkür etti.

Görüşmede geleceğe dair TFF ile FIFA arasındaki iş birlikleri konuşuldu. FIFA organizasyonlarının Türkiye’de yapılması, kadın futboluyla ilgili iş birliği, özellikle futbolun okullarda yaygınlaşmasını amaçlayan FIFA Okul (FIFA School) projesinin Türkiye’de uygulanması ve ortak projeler konuşuldu. FIFA okul ile ilgili taraflar önümüzdeki günlerde tekrar bir araya gelerek projeyi hayata geçirecekler.

Ziyaret karşılıklı hediye takdimleri ile sona erdi.

# TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi FIFA Başkanı Gianni Infantino ile Buluştu!, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, FIFA Başkanı Gianni Infantino
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09 Eyl 2022 - 16:17 - Spor

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