Etimesgut Belediyesinden Pakistan'a Yardım Eli...

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel ve Etimesgut Kaymakamı Naci Aktaş Şefkateli Çarşısı önünden yüklenen tırları incelediler. Başkan Demirel, "Dost ve Kardeş Ülke Pakistan’da büyük bir doğal felaket yaşadı. Binin üzerinde insan hayatını kaybetti, binlerce insan evsiz kaldı. Yardımlar Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda başlatılan yardım kampanyasına biz de belediye olarak duyarsız kalmadık.

Bin gıda kolisiyle destek olduk. Pakistan'da yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenlere Yüce Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.