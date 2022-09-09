Etimesgut Belediyesinden Pakistan'a Yardım Eli...

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel ve Etimesgut Kaymakamı Naci Aktaş Şefkateli Çarşısı önünden yüklenen tırları incelediler. Başkan Demirel, "Dost ve Kardeş Ülke Pakistan’da büyük bir doğal felaket yaşadı. Binin üzerinde insan hayatını kaybetti, binlerce insan evsiz kaldı. Yardımlar Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda başlatılan yardım kampanyasına biz de belediye olarak duyarsız kalmadık.
Bin gıda kolisiyle destek olduk. Pakistan'da yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenlere Yüce Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.