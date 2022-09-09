Etimesgut'ta 2 Bin Çocuğa Kırtasiye Desteği...

Her zaman ihtiyaç sahiplerinin yanında yer alan Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, okul öncesi çocukları sevindirdi. 2 bin ilk ve orta öğretim öğrencisi okullar açılmadan kırtasiye desteği aldı. Aileler Şefkateli Çarşısı'na randevu sistemiyle gelerek destekten yararlandılar.
Çocuklar istedikleri, beğendikleri renk ve boyuttaki çantaları almanın mutluluğunu yaşadılar. Başkan Demirel, yeni eğitim öğretim yılında öğretmen, öğrenci ve velilere başarılar diledi. Demirel, sosyal desteklerin yıl boyunca devam ettiğini de vurgulayarak, "Hemşehrilerimizin her konuda yaşam kalitesini artırmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.