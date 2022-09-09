Keçiören'de Eylül Serinliğinde Gönülleri Isıtan Konser...

Bu kapsamda İlçedeki Kavacık Subayevleri Mahallesi’nde düzenlenen konserde TRT Türk Halk Müziği Sanatçısı Selma Algül sahne aldı. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un da katıldığı konserde birbirinden güzel türküleri seslendiren Algül, alanda bulunan vatandaşlara keyifli bir akşam yaşattı. Konser öncesinde yapılan çekilişle de bir vatandaşa bisiklet hediye edildi.
Katılımcılara hitaben yaptığı konuşmada konserlerle dolu bir yaz dönemi geçirdiklerini söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Gönül sözleriyle yürek pasımızı silen birbirinden güzel türküleri dinledik. Keçiören’de gerçek sanatçılarımız yaz boyunca sahne alarak birbirinden coşkulu konserler verdi. Şehrimizi mahalle konseriyle şenlendirmeye devam ediyoruz. Türk Halk Müziği Sanatçımız Semra Algül’e, saz ekibine ve tüm vatandaşlarımıza katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum.” dedi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.