09 Eyl 2022 - 10:44- Belediyeler G: 09 Eyl 2022 - 10:45

Keçiören'de Eylül Serinliğinde Gönülleri Isıtan Konser...

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Keçiören Belediyesi tarafından yaz boyunca her perşembe farklı bir mahallede düzenlenen ‘Mahalle Konserleri’ Eylül ayının ilk haftasında da birbirinden güzel ezgilerle vatandaşın içini ısıttı.
Keçiören'de Eylül Serinliğinde Gönülleri Isıtan Konser... mask
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Bu kapsamda İlçedeki Kavacık Subayevleri Mahallesi’nde düzenlenen konserde TRT Türk Halk Müziği Sanatçısı Selma Algül sahne aldı. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un da katıldığı konserde birbirinden güzel türküleri seslendiren Algül, alanda bulunan vatandaşlara keyifli bir akşam yaşattı. Konser öncesinde yapılan çekilişle de bir vatandaşa bisiklet hediye edildi.

Katılımcılara hitaben yaptığı konuşmada konserlerle dolu bir yaz dönemi geçirdiklerini söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Gönül sözleriyle yürek pasımızı silen birbirinden güzel türküleri dinledik. Keçiören’de gerçek sanatçılarımız yaz boyunca sahne alarak birbirinden coşkulu konserler verdi. Şehrimizi mahalle konseriyle şenlendirmeye devam ediyoruz. Türk Halk Müziği Sanatçımız Semra Algül’e, saz ekibine ve tüm vatandaşlarımıza katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum.” dedi. ​

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09 Eyl 2022 - 10:44 - Belediyeler

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