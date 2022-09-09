09 Eyl 2022 - 11:01- Belediyeler G: 09 Eyl 2022 - 11:02

Keçiören’de Camiler Gül Kokuyor...

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Keçiören Belediyesi, ilçede bulunan 300’e yakın camiyi rutin olarak yıkayarak temizlemeye devam ediyor. Ekipler bu kapsamda yürüttükleri çalışmalarla cami içini köşe bucak temizleyerek mis gibi kokan gül suyuyla ferahlatıyor.
Keçiören’de Camiler Gül Kokuyor... mask
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Ayrıca cami bahçesi tazyikli suyla yıkanarak daha temiz hale getiriliyor. İbadethanelerin sadece özel günler için değil yıl boyunca rutin olarak temizlendiğini belirten Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Evlerimizde yaptığımız temizlik ne kadar özenli ve önemliyse ibadethanelerimizin temizliği de bir o kadar önemlidir.

Yılın 12 ayı sürdürdüğümüz ibadethane temizliği ve dezenfeksiyon çalışmaları sayesinde vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla sağlıklı bir ortamda ibadetlerini edebiliyorlar. Cami, mescit ve cemevlerimize gül suyu sıkarak buralarda daha ferah bir ortamın oluşmasını sağlıyoruz.” dedi.​
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09 Eyl 2022 - 11:01 - Belediyeler

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