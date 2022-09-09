Pursaklar'ın Hanımları Kültür Gezileriyle Tarihte Kısa Bir Yolculuğa Çıktı...

Pursaklar Belediyesi, ilçede ikamet eden ev hanımlarının doğal, kültürel ve tarihi güzellikleriyle ön plana çıkan şehirleri görebilmeleri için yaz ayları boyunca İstanbul, Bursa ve Konya illerine Kültür Gezileri düzenledi. Pursaklar Belediyesi Kültür Müdürlüğü’nün ev hanımlarına yönelik düzenlediği ve yoğun ilgi gören kültürel gezilerde, 2858 ev hanımı yaz ayları boyunca tarihi mekânları, doğal güzellikleri ile dikkat çeken Büyükşehirleri gezme ve tanıma fırsatı sundu.

‘‘Ülkemizin kültürel zenginliğini ve güzelliğini ev hanımlarına yerinde görme imkânı sağladık’’

Tarihe ışık tutan en önemli eserlerin yer aldığı kentlere yönelik düzenledikleri gezilere, ev hanımlarının gösterdiği yoğun ilginin kendilerini memnun ettiğini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘2858 fedakâr ev hanımının katılımıyla, 64 farklı seferle; İstanbul, Bursa ve Konya gezisi düzenledik. Ülkemizin kültürel zenginliğini ve güzelliğini ev hanımlarına yerinde görme imkânı sağladık.

Ne bir eksik, ne bir fazla. Çok şükür kaç kişi gittilerse o kadar geri döndüler. Hatırladığınızda sizlere tebessüm ettirecek anılar biriktirebildiyseniz ne mutlu bizlere. Kültür ve sanatın kalbi Pursaklar’da atmaya devam edecek. Gezilerimize katılan, yoğun ilgi gösteren vefakâr, cefakâr ev hanımlarımıza çok teşekkür ediyorum’’ dedi.