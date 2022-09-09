09 Eyl 2022 - 11:49- Belediyeler G: 09 Eyl 2022 - 11:50

Pursaklar'ın Hanımları Kültür Gezileriyle Tarihte Kısa Bir Yolculuğa Çıktı...

ABONE OL Google News Sayfamız

Pursaklar Belediyesi, yaz ayları boyunca düzenlediği kültür gezileri ile vatandaşları İstanbul, Konya ve Bursa'daki doğal, tarihi mekânlarda yolculuğa çıkardı.
Pursaklar'ın Hanımları Kültür Gezileriyle Tarihte Kısa Bir Yolculuğa Çıktı... mask
+4
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Pursaklar Belediyesi, ilçede ikamet eden ev hanımlarının doğal, kültürel ve tarihi güzellikleriyle ön plana çıkan şehirleri görebilmeleri için yaz ayları boyunca İstanbul, Bursa ve Konya illerine Kültür Gezileri düzenledi. Pursaklar Belediyesi Kültür Müdürlüğü’nün ev hanımlarına yönelik düzenlediği ve yoğun ilgi gören kültürel gezilerde, 2858 ev hanımı yaz ayları boyunca tarihi mekânları, doğal güzellikleri ile dikkat çeken Büyükşehirleri gezme ve tanıma fırsatı sundu. 

‘‘Ülkemizin kültürel zenginliğini ve güzelliğini ev hanımlarına yerinde görme imkânı sağladık’’

Tarihe ışık tutan en önemli eserlerin yer aldığı kentlere yönelik düzenledikleri gezilere, ev hanımlarının gösterdiği yoğun ilginin kendilerini memnun ettiğini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘2858 fedakâr ev hanımının katılımıyla, 64 farklı seferle; İstanbul, Bursa ve Konya gezisi düzenledik. Ülkemizin kültürel zenginliğini ve güzelliğini ev hanımlarına yerinde görme imkânı sağladık.

Ne bir eksik, ne bir fazla. Çok şükür kaç kişi gittilerse o kadar geri döndüler. Hatırladığınızda sizlere tebessüm ettirecek anılar biriktirebildiyseniz ne mutlu bizlere. Kültür ve sanatın kalbi Pursaklar’da atmaya devam edecek. Gezilerimize katılan, yoğun ilgi gösteren vefakâr, cefakâr ev hanımlarımıza çok teşekkür ediyorum’’ dedi.

# Pursaklar'ın Hanımları Kültür Gezileriyle Tarihte Kısa Bir Yolculuğa Çıktı..., ankara, ankara pursaklar, pursaklar belediyesi
# ANKARA İLÇE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Sincan'da Minik Dostlara Sevginin Yolu Bu Bahçeden Geçiyor... mask
Sincan'da Minik Dostlara Sevginin Yolu Bu Bahçeden Geçiyor...
Keçiören’de Camiler Gül Kokuyor... mask
Keçiören’de Camiler Gül Kokuyor...
Keçiören'de Eylül Serinliğinde Gönülleri Isıtan Konser... mask
Keçiören'de Eylül Serinliğinde Gönülleri Isıtan Konser...
Mamak'ta Yazarlık Okulu Kayıtları Başlıyor! mask
Mamak'ta Yazarlık Okulu Kayıtları Başlıyor!
Etimesgut'ta 2 Bin Çocuğa Kırtasiye Desteği... mask
Etimesgut'ta 2 Bin Çocuğa Kırtasiye Desteği...
Etimesgut Belediyesinden Pakistan'a Yardım Eli... mask
Etimesgut Belediyesinden Pakistan'a Yardım Eli...
Çocukların İlkokul Kıyafeti Çankaya’dan... mask
Çocukların İlkokul Kıyafeti Çankaya’dan...
Çankaya'da 3 Bin İlkokul Öğrencisinin Yemeklerini Sıralarına Götüreceğiz... mask
Çankaya'da 3 Bin İlkokul Öğrencisinin Yemeklerini Sıralarına Götüreceğiz...
Altındağlı Minikler 'Ebru' Yaptı... mask
Altındağlı Minikler 'Ebru' Yaptı...
Mamak Belediyesi'nden Kadın Çiftçilere Tavuk Desteği...İşte Başvuru Şartları... mask
Mamak Belediyesi'nden Kadın Çiftçilere Tavuk Desteği...İşte Başvuru Şartları...
# ANKARA HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Sincan'da Minik Dostlara Sevginin Yolu Bu Bahçeden Geçiyor... mask
Sincan'da Minik Dostlara Sevginin Yolu Bu Bahçeden Geçiyor...
Keçiören’de Camiler Gül Kokuyor... mask
Keçiören’de Camiler Gül Kokuyor...
Keçiören'de Eylül Serinliğinde Gönülleri Isıtan Konser... mask
Keçiören'de Eylül Serinliğinde Gönülleri Isıtan Konser...
Mamak'ta Yazarlık Okulu Kayıtları Başlıyor! mask
Mamak'ta Yazarlık Okulu Kayıtları Başlıyor!
Etimesgut'ta 2 Bin Çocuğa Kırtasiye Desteği... mask
Etimesgut'ta 2 Bin Çocuğa Kırtasiye Desteği...
Etimesgut Belediyesinden Pakistan'a Yardım Eli... mask
Etimesgut Belediyesinden Pakistan'a Yardım Eli...
Ankara Elektrik Kesintisi! 9 Eylül 2022 Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
Ankara Elektrik Kesintisi! 9 Eylül 2022 Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
Çocukların İlkokul Kıyafeti Çankaya’dan... mask
Çocukların İlkokul Kıyafeti Çankaya’dan...
Çankaya'da 3 Bin İlkokul Öğrencisinin Yemeklerini Sıralarına Götüreceğiz... mask
Çankaya'da 3 Bin İlkokul Öğrencisinin Yemeklerini Sıralarına Götüreceğiz...
Altındağlı Minikler 'Ebru' Yaptı... mask
Altındağlı Minikler 'Ebru' Yaptı...

09 Eyl 2022 - 11:49 - Belediyeler

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Sincan'da Minik Dostlara Sevginin Yolu Bu Bahçeden Geçiyor... mask
Sincan'da Minik Dostlara Sevginin Yolu Bu Bahçeden Geçiyor...
Keçiören’de Camiler Gül Kokuyor... mask
Keçiören’de Camiler Gül Kokuyor...
Keçiören'de Eylül Serinliğinde Gönülleri Isıtan Konser... mask
Keçiören'de Eylül Serinliğinde Gönülleri Isıtan Konser...
Mamak'ta Yazarlık Okulu Kayıtları Başlıyor! mask
Mamak'ta Yazarlık Okulu Kayıtları Başlıyor!
Etimesgut'ta 2 Bin Çocuğa Kırtasiye Desteği... mask
Etimesgut'ta 2 Bin Çocuğa Kırtasiye Desteği...
Etimesgut Belediyesinden Pakistan'a Yardım Eli... mask
Etimesgut Belediyesinden Pakistan'a Yardım Eli...
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL