Gölbaşı Belediye Ekipleri 2 Gün Dere Yatağında Mahsur Kalan İneği Kurtardı!

Yetkili veteriner ve kurtarma ekipleri ile alana intikal eden Gölbaşı Belediye ekipleri anında müdahale ederek yaralı ineği bulunduğu dere yatağından çıkararak kurtardı.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’e ulaştıktan sonra bir saat içinde ekiplerin alana geldiğini ve ineklerinin kurtarıldığını anlatan mahalle sakinleri, olayla hemen ilgilendikleri ve ineği kurtardıkları için belediye ekiplerine ve Başkan Ramazan Şimşek’e teşekkür etti.