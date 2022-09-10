Gülben Ergen Yazın Son Konserinde Alaçatı'yı Büyüledi!

İzmir’in kurtuluşunu ve Milli Mücadele’nin zaferini müjdeleyen 9 Eylül 1922 tarihinin 100. Yılına denk gelen sahnesinde dünden bugüne hit olmuş şarkılarını arka arkaya söyleyen Gülben Ergen ikinci yarısına sahne ’ye elinde Türk Bayrağı ile çıkarak söylediği İzmir Marşı’yla coşkuyu doruğa çıkardı.
Gecede iki ayrı Tolga Çam imzalı kıyafet giyen Gülben Ergen güzelliğiyle de kendisini izlemeye gelenleri büyüledi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.