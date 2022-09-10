10 Eyl 2022 - 09:23- Magazin G: 10 Eyl 2022 - 10:06

Gülben Ergen Yazın Son Konserinde Alaçatı'yı Büyüledi!

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Gülben Ergen önceki akşam İzmir Çeşme Alaçatı’da yazın son konserini verdi.
Gülben Ergen Yazın Son Konserinde Alaçatı'yı Büyüledi! mask
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İzmir’in kurtuluşunu ve Milli Mücadele’nin zaferini müjdeleyen 9 Eylül 1922 tarihinin 100. Yılına denk gelen sahnesinde dünden bugüne hit olmuş şarkılarını arka arkaya söyleyen Gülben Ergen ikinci yarısına sahne ’ye elinde Türk Bayrağı ile çıkarak söylediği İzmir Marşı’yla coşkuyu doruğa çıkardı.

Gecede iki ayrı Tolga Çam imzalı kıyafet giyen Gülben Ergen güzelliğiyle de kendisini izlemeye gelenleri büyüledi.
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10 Eyl 2022 - 09:23 - Magazin

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