10 Eyl 2022 - 09:53- Spor G: 10 Eyl 2022 - 09:54

TOFAŞ ile CSKA Moskova Yenişemedi...

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TOFAŞ Basketbol Takımı, yeni sezon çalışmaları kapsamında Antalya kampında oynadığı ikinci hazırlık maçında Rus temsilcisi CSKA Moskova ile karşılaşırken, iki uzatmaya giden mücadele iki takımın da onayıyla oyuncu sakatlığını önlemek amacıyla 99-99 eşitlikle sonuçlandı.
TOFAŞ ile CSKA Moskova Yenişemedi... mask
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Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, 2022-2023 sezonu hazırlıkları kapsamında gerçekleştirdiği Antalya kampının dördüncü gününde hazırlık maçında CSKA Moskova ile karşı karşıya geldi. Belek’teki spor oteli Gloria Sports Arena’da oynanan mücadeleye Tyler Ennis, Rob Gray, Berke Büyüktuncel, Suleiman Braimoh, Boubacar Toure beşiyle başlayan Mavi Yeşilliler, maçın başında Rob Gray, Suleiman Braimoh, Boubacar Toure'nin sayılarıyla 10-2'lik seri buldu. Rob Gray ve Boubacar'ın basketleriyle 5. dakikada farkı çift hanelere (15-4) çıkaran Bursa temsilcisi, çeyrek sonunda da Berke Büyüktuncel, İlkan Karaman ve Rob Gray ile skor bularak ilk periyodu 23-17 önde kapattı.

İkinci çeyreğe de Suleiman Braimoh ve Emre Tanışan'ın sayılarıyla hızlı başlayan TOFAŞ Basketbol Takımı, Berk Uğurlu, Boubacar Toure ve Tevfik Akdamar'ın basketleriyle 14. dakikada farkı 18' çıkardı: 37-19. Periyot sonunda Rob Gray ve Tyler Ennis’in elinden üçlükler bulan Mavi Yeşilli takım, soyunma odasına 47-34 üstün girdi.

Üçüncü çeyrekte ilk basketini Emre Tanışan’ın üçlüğüyle bulan TOFAŞ, Berk Uğurlu, Rob Gray ve Boubacar Toure’nin sayıları sonrası Suleiman Braimoh’un üçlüğüyle 28. dakika farkı 16’ya (61-45) getirdi. CSKA Moskova çeyrek sonunda üçlüklerle farkı eritmeye çalışsa da Bursa ekibi, Suleiman Braimoh’un son saniye basketiyle dördüncü periyoda 63-51 önde girdi.

Dördüncü çeyrek başında Rus temsilcisi 12-0'lık seri bularak 34. dakikada farkı 2'ye (65-63) indirirken, bu seriye Emre Tanışan'ın üçlüğü son verdi. Rakibin sayılarına Suleiman Braimoh ve Rob Gray ile karşılık veren Mavi Yeşilliler, bitime 1.40 kala 72-73 geriye düşse de mola dönüşü Boubacar Toure ve Rob Gray’ın sayılarıyla bitime 53 saniye kala 77-73 yeniden üstünlüğü sağlayan TOFAŞ, son bölümde rakibin sayılarına engel olamayınca maç 80-80 uzatmaya gitti.

Karşılıklı basketlerle başlayan uzatma bölümünde Emre Tanışan’ın üçlüğüyle skoru 83-84 yapan TOFAŞ Basketbol Takımı, Rob Gray’in son saniye basketiyle maçı bu kez uzatmaya taşıyan taraf oldu: 88-88. İkinci uzatma bölümünün başında da Boubacar Toure ve Suleiman Braimoh’un elinden sayılar bulan TOFAŞ, 94-92 üstünlüğü sağlarken, bu çeyrek de 99-99 eşitlikle sonuçlanınca iki takım arasında anlaşarak oyuncu sakatlığının önüne geçmek adına maçın bu skorla berabere bitmesini onayladı. CSKA Moskova karşısında TOFAŞ’ta Boubacar Toure 25 sayı; Rob Gray 23 sayı; Suleiman Braimoh 18 sayı ve Emre Tanışan 12 sayıyla maçı çift hanelerde tamamlayan isimler oldular.

TOFAŞ Basketbol Takımı, Antalya kampında üçüncü ve son hazırlık maçını 10 Eylül Cumartesi günü saat 17.30’da bir diğer Rus temsilcisi Enisey Krasnoyarsk ile yapacak. Mavi Yeşilliler, bu maç ile birlikte kamp çalışmalarını tamamlayarak Bursa’ya dönecek.

TOFAŞ Basketbol A Takımı Yeni Sezon Hazırlık Maçları Programı;

5. HAZIRLIK MAÇI (Antalya - Gloria)

10 Eylül 2022 - Cumartesi / Gloria Sports Arena

17.30 TOFAŞ-Enisey Krasnoyarsk

6. HAZIRLIK MAÇI (22. Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası)

15 Eylül 2022 – Perşembe / Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu

19.30 TOFAŞ-Galatasaray NEF

7. HAZIRLIK MAÇI (22. Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası)

16 Eylül 2022 – Cuma / Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu

17.00 1. Maç Mağlubu-2. Maç Mağlubu ya da 19.30 1. Maç Galibi – 2. Maç Galibi

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10 Eyl 2022 - 09:53 - Spor

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