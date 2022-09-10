Çankaya'da Kreş Öğretmenleri Yeni Döneme Hazırlandı...

Okul öncesi eğitimde marka haline gelen Çankaya Belediyesi Gündüz Bakımevleri eğitmenleri yeni dönem öncesi eğitimden geçti. Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezinde düzenlenen ve 5 gün süren çalıştayda çocuklara ilk yardım, gelişimsel değerlendirme ve gelişimsel özellikler, duyu bütünleme, proje tabanlı öğrenme, okul öncesinde iletişim ve çoklu zeka, okul öncesi dönemde istismar ve moni bostan konuları, eğitimcilerden eğiticilere aktarıldı. Çalıştayda, Ankara Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Çankaya Halk Eğitim Merkezi hocaları ve alanında uzman hocalar ders verdi.

"BİZ EN ÇOK ÇOCUKLARIN BELEDİYESİYİZ"

Çankaya Belediyesinin çeşitli semtlerinde bulunan 12 gündüz bakımevinde bu yıl bin 400 çocuk okulöncesi eğitime ilk adımı attı. Kadınların çalışma yaşamına aktif katılımına da önemli katkı sunan Çankaya Belediyesi gündüz bakımevleri, çağdaş, kaliteli ve uygun ücreti ile ebeveynler tarafından tercih ediliyor.

Gündüz bakımevlerinin sayısını artırmaya yönelik adımlar atan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, önümüzdeki eğitim-öğretim döneminde 3 gündüz bakımevini daha hizmete açacaklarını söyledi. Alper Taşdelen, "Kaliteli ve uygun ücretle eğitim verdiğimiz gündüz bakımevlerimizde, gelecek eğitim döneminde 2 bini aşkın çocuğumuz eğitim almış olacak. ' Biz en çok çocukların belediyesiyiz' anlayışı ile çocuklarımıza eğitim veren öğretmenlerimizin ve gündüz bakımevlerinin tüm personelinin eğitimine de önem veriyoruz.

Hayat sürekli bir eğitim demektir. Zaman geçtikçe her şey değişiyor ve gelişiyor. Biz de belediye olarak bu değişime ayak uydurmak için her anlamda ve her yaşta eğitimi önemsiyoruz. Gündüz bakımevi personelimize, öğretmenlerimize, tüm çocuklarımıza ve ailelerine başarılı, verimli bir dönem diliyorum" diye konuştu.