Çankaya'da Gönül Gözüyle Şampiyonluğa...

Afyonkarahisar’da 4-9 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Türkiye Görme Engelliler Ferdi Satranç şampiyonasına katılan Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü sporcularından Süleyman Saltık rakiplerini bir bir eleyerek şampiyonluğa ulaştı. Gönül gözüyle rakipleriyle kıyasıya bir mücadelenin içine giren Çankaya Belediyesi sporcusu Süleyman Saltık, kulübe yeni bir madalya getirmenin mutluluğunu yaşadı.
Futbolda 8 kez üst üste şampiyon olarak kupalara adeta ambargo koyan ve yenilmez armada haline gelen Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü sporcuları tarih yazmaya devam ediyor. Takım sporlarının yanı sıra bireysel sporlarda da başarıya ulaşan Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü sporcuları yeni madalyalar için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.