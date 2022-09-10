Tecrübeli Siyasetçi Kayalar’dan Geçmişten Günümüz Siyasetine İnce Ayar

Türkiye’de siyasetinde saygınlığın tartışılması vatandaşın siyasete ve siyasetçiye olan bakış açısını bilinmezliğe doğru götürdü. Özellikle güven bunalımı, vatandaş ve siyaset müessesi arasındaki bağları kopardı. Bu anlamda siyasetin tecrübeli ismi Lütfullah Kayalar, “Saygınlığı bütün Cumhuriyet tarihimizin maalesef en düşük seviyesine gelen siyaset…” ifadeleri ile başladığı konuşmasında dünden bu güne gelinen noktaya işaret ediyor.
TÜRKİYE’NİN KILAVUZU SİYASETÇİLER
Kayalar, değişim dalgasını yakalayarak onunla yükselip olduğu noktadan daha ileriye gidecek olan Türkiye’de bu yolculuğu yaptıracakların siyasetçiler olduğunu vurguladı.
Kayalar’ın siyasette saygınlığın önemini vurgulayan konuşması şu ifadelerden oluyor;
“Şimdi soru, ‘Bu yolculuğu ona kim yaptıracaktır?’ Bu sorunun cevabını modern dünyada herkes biliyor. Modern dünyanın parçası olan bir ülkede yolculuğun kılavuzları bellidir. Bunlar o ülkenin siyasetçilerdir. Ve siyaset o ülkede değişimi gerçekleştirecek uğraşın metodudur, ilmidir. Başka kılavuz yoktur. Varsa gösterecekleri yön yanlıştır. Halkı sürükleyecekleri yol maceradır, hedefleri ve menzilleri meçhuldür.”
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.