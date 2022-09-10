10 Eyl 2022 - 16:21- Siyaset

Tecrübeli Siyasetçi Kayalar’dan Geçmişten Günümüz Siyasetine İnce Ayar

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Türk siyasetinde bakanlık mecranda bulunmuş önemli isimlerinden olan Lütfullah Kayalar, saygınlığı tartışılan siyasetin temsilcileri siyasetçilere mesaj veren konuşması ile dikkat çekiyor.
Tecrübeli Siyasetçi Kayalar’dan Geçmişten Günümüz Siyasetine İnce Ayar mask
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Türkiye’de siyasetinde saygınlığın tartışılması vatandaşın siyasete ve siyasetçiye olan bakış açısını bilinmezliğe doğru götürdü. Özellikle güven bunalımı, vatandaş ve siyaset müessesi arasındaki bağları kopardı. Bu anlamda siyasetin tecrübeli ismi Lütfullah Kayalar, “Saygınlığı bütün Cumhuriyet tarihimizin maalesef en düşük seviyesine gelen siyaset…” ifadeleri ile başladığı konuşmasında dünden bu güne gelinen noktaya işaret ediyor.

TÜRKİYE’NİN KILAVUZU SİYASETÇİLER

Kayalar, değişim dalgasını yakalayarak onunla yükselip olduğu noktadan daha ileriye gidecek olan Türkiye’de bu yolculuğu yaptıracakların siyasetçiler olduğunu vurguladı.

Kayalar’ın siyasette saygınlığın önemini vurgulayan konuşması şu ifadelerden oluyor;

“Şimdi soru, ‘Bu yolculuğu ona kim yaptıracaktır?’ Bu sorunun cevabını modern dünyada herkes biliyor. Modern dünyanın parçası olan bir ülkede yolculuğun kılavuzları bellidir. Bunlar o ülkenin siyasetçilerdir. Ve siyaset o ülkede değişimi gerçekleştirecek uğraşın metodudur, ilmidir. Başka kılavuz yoktur. Varsa gösterecekleri yön yanlıştır. Halkı sürükleyecekleri yol maceradır, hedefleri ve menzilleri meçhuldür.”
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10 Eyl 2022 - 16:21 - Siyaset

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Tecrübeli Siyasetçi Kayalar’dan Geçmişten Günümüz Siyasetine İnce Ayar mask
Tecrübeli Siyasetçi Kayalar’dan Geçmişten Günümüz Siyasetine İnce Ayar
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