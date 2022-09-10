10 Eyl 2022 - 21:17- Spor

TSYD Voleybol Turnuvası'nda heyecan sürüyor

ABONE OL Google News Sayfamız

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Bursa Şubesi tarafından düzenlenen TSYD Voleybol Turnuvası'nda ikinci gün tamamlandı.
TSYD Voleybol Turnuvası'nda heyecan sürüyor mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda düzenlenen turnuvada günün ilk maçında GCT Bursa Voleybol İhtisas, Rapid Bucurest'i 25-19, 23-25, 17-25, 25-20 ve 15-11'lik setlerle 3-2 mağlup ederken, ikinci maçında ilk galibiyetini aldı. Bu sonuçla Rapid Bucurest ise ikinci maçında da galibiyetle tanışmadı.

Organizasyonda günün ikinci karşılaşmasında ise Develi Belediyespor, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup ederek 2'de 2 yaptı. Karşılaşmanın ilk setini 25-22 alan Develi Belediyespor, ikinci setten de 25-23 üstün ayrıldı. Müsabakanın üçüncü setini ise 25-21 alan Develi Belediyespor, karşılaşmadan da 3-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Develi Belediyespor, turnuvada oynadığı ikinci maçını da kazanırken, ilk maçını kazanan Bursa Büyükşehir Belediyespor, ikinci maçından yenilgiyle ayrıldı. TSYD Voleybol Turnuvası yarın oynanacak maçlarla tamamlanacak.

10 Eyl 2022 - 21:17 - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
TSYD Voleybol Turnuvası'nda heyecan sürüyor mask
TSYD Voleybol Turnuvası'nda heyecan sürüyor
Uluslararası Boğaziçi Triatlonu 11 Eylül'de mask
Uluslararası Boğaziçi Triatlonu 11 Eylül'de
TOFAŞ ile CSKA Moskova Yenişemedi... mask
TOFAŞ ile CSKA Moskova Yenişemedi...
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi FIFA Başkanı Gianni Infantino ile Buluştu! mask
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi FIFA Başkanı Gianni Infantino ile Buluştu!
Galatasaray'ın Kiralık golcüsü Icardi İstanbul'a geliyor! mask
Galatasaray'ın Kiralık golcüsü Icardi İstanbul'a geliyor!
Türkiye EuroBasket 2022'de Son 16'da! mask
Türkiye EuroBasket 2022'de Son 16'da!
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL