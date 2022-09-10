TSYD Voleybol Turnuvası'nda heyecan sürüyor

Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda düzenlenen turnuvada günün ilk maçında GCT Bursa Voleybol İhtisas, Rapid Bucurest'i 25-19, 23-25, 17-25, 25-20 ve 15-11'lik setlerle 3-2 mağlup ederken, ikinci maçında ilk galibiyetini aldı. Bu sonuçla Rapid Bucurest ise ikinci maçında da galibiyetle tanışmadı.

Organizasyonda günün ikinci karşılaşmasında ise Develi Belediyespor, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup ederek 2'de 2 yaptı. Karşılaşmanın ilk setini 25-22 alan Develi Belediyespor, ikinci setten de 25-23 üstün ayrıldı. Müsabakanın üçüncü setini ise 25-21 alan Develi Belediyespor, karşılaşmadan da 3-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Develi Belediyespor, turnuvada oynadığı ikinci maçını da kazanırken, ilk maçını kazanan Bursa Büyükşehir Belediyespor, ikinci maçından yenilgiyle ayrıldı. TSYD Voleybol Turnuvası yarın oynanacak maçlarla tamamlanacak.