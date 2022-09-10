TSYD Voleybol Turnuvası'nda heyecan sürüyor

Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda düzenlenen turnuvada günün ilk maçında GCT Bursa Voleybol İhtisas, Rapid Bucurest'i 25-19, 23-25, 17-25, 25-20 ve 15-11'lik setlerle 3-2 mağlup ederken, ikinci maçında ilk galibiyetini aldı. Bu sonuçla Rapid Bucurest ise ikinci maçında da galibiyetle tanışmadı.
Organizasyonda günün ikinci karşılaşmasında ise Develi Belediyespor, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup ederek 2'de 2 yaptı. Karşılaşmanın ilk setini 25-22 alan Develi Belediyespor, ikinci setten de 25-23 üstün ayrıldı. Müsabakanın üçüncü setini ise 25-21 alan Develi Belediyespor, karşılaşmadan da 3-0 galip ayrıldı.
Bu sonuçla Develi Belediyespor, turnuvada oynadığı ikinci maçını da kazanırken, ilk maçını kazanan Bursa Büyükşehir Belediyespor, ikinci maçından yenilgiyle ayrıldı. TSYD Voleybol Turnuvası yarın oynanacak maçlarla tamamlanacak.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.