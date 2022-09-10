10 Eyl 2022 - 21:17- Spor

Uluslararası Boğaziçi Triatlonu 11 Eylül'de

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Beykoz’un doğal ve tarihi parkurlarında 11 Eylül’de gerçekleştirilecek İstanbul Oral-B Boğaziçi Triatlonu'nda yurtiçi ve yurt dışından 800 sporcu şampiyonluk mücadelesi verecek.
Uluslararası Boğaziçi Triatlonu 11 Eylül'de mask
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Dünyanın ilk kıtalararası triatlon yarışı olan İstanbul Oral-B Boğaziçi 2. kez Beykoz’da Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın himayelerinde, Beykoz Belediyesi’nin ev sahipliği ve Türkiye Triatlon Federasyonu işbirliğinde rekabet dolu anlara sahne olacak.

Yüzme, Bisiklet ve Koşuda Mücadele Edecekler

Boğaz manzarası eşliğinde sabah saatlerine başlayacak organizasyonda triatletler ilk olarak Kanlıca-Küçüksu arasındaki 2.3 kilometrelik yüzme etabını geçecek.

Sudaki mücadelenin ardından, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinde 40 km pedal çevirerek Asya’dan Avrupa’ya geçecek olan sporcular başlangıç noktasına gelecek.

Yarış, Küçüksu Çayırı ve Çubuklu arasında yapılacak 10 km’lik koşu etabıyla sona erecek.

Tükiye’de ilklere sahip spor yatırımlarına ev sahipliği yapan Beykoz’a dikkatleri çekecek organizasyon sporseverlere ilçenin doğal ve tarihi manzaralarında seyir zevki yüksek bir yarış sunacak.

Yarışı tamamlayan tüm sporculara katılım madalyası, dereceye giren sporculara da kupa takdim edilecek.

10 Eyl 2022 - 21:17 - Spor

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