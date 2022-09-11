Çankaya’nın Çevre Dostu Süpürme Aracı...

Çevre temizlik çalışmalarını çevreye zarar vermeden en iyi sistemlerle yürüten Çankaya Belediyesi, doğaya zararı olmayan sıfır emisyonlu yeni aracının deneme kullanımlarına başladı.
Yüzde yüz elektrikle çalışan ve belden kırmalı olması dolayısıyla manevra kabiliyeti yüksek olan yol süpürme aracı, çok sessiz oluşuyla da dikkat çekiyor. 3 saatlik şarj ile 9 saat çalışabilen araç, 1,6 metreküp çöp haznesine sahip. Multi fonksiyonel olması dolayısıyla gerektiğinde kar küreme, tuzlama, basınçlı yıkama, çim biçme gibi birçok ekipmanın da takılabildiği yeni süpürme aracı, Çankaya’da hizmet vermeye başladı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.