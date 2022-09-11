11 Eyl 2022 - 17:38- Belediyeler

Çankaya’nın Çevre Dostu Süpürme Aracı...

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Çevre temizlik çalışmalarını çevreye zarar vermeden en iyi sistemlerle yürüten Çankaya Belediyesi doğaya zararı olmayan sıfır emisyonlu yeni aracının deneme kullanımlarına başladı.
Çankaya’nın Çevre Dostu Süpürme Aracı... mask
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Çevre temizlik çalışmalarını çevreye zarar vermeden en iyi sistemlerle yürüten Çankaya Belediyesi, doğaya zararı olmayan sıfır emisyonlu yeni aracının deneme kullanımlarına başladı.

Yüzde yüz elektrikle çalışan ve belden kırmalı olması dolayısıyla manevra kabiliyeti yüksek olan yol süpürme aracı, çok sessiz oluşuyla da dikkat çekiyor. 3 saatlik şarj ile 9 saat çalışabilen araç, 1,6 metreküp çöp haznesine sahip. Multi fonksiyonel olması dolayısıyla gerektiğinde kar küreme, tuzlama, basınçlı yıkama, çim biçme gibi birçok ekipmanın da takılabildiği yeni süpürme aracı, Çankaya’da hizmet vermeye başladı. 
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11 Eyl 2022 - 17:38 - Belediyeler

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