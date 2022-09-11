Başkan Murat Köse: “Böylece Bıraksınlar Biz Yaparız”

Mamak’ın en önemli ulaşım hatlarından biri olan Türközü Mahallesi 428. Cadde’de Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ ekipleri tarafından 5 ay önce başlatılan ancak yılan hikayesine dönen alt yapı ve yol çalışması mahalleliyi çileden çıkardı.

Mahalle sakinleri, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin iş bilmezliği ve beceriksizliğini kurulan Mahalle Meclisi’nde anlattı. Türközü Mahallesi 428. Cadde’de kurulan kürsüden mağduriyetlerini anlatan vatandaşlar, ne Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden ne de ASKİ’den 5 aydır muhatap bulamadıklarını dile getirdi. Vatandaşlar, kokudan, toz topraktan evlerinde rahat bir gün geçiremediklerini söyledi. Alt yapı çalışmalarının uzun sürmesi ve bir sonuç alınamaması nedeniyle bir apartmanı da kanalizasyon suyu bastı.

Ayrıca elektrik internet kabloları asfalt üzerinde görünür halde. Sık sık internet elektrik arızalarının da yaşandığı bölgede mahalle sakinleri yaşadıkları çilenin bir an evvel bitmesini istiyor. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Türközü Mahallesi sakinlerinin haklı isyanına kulak verdi. Onlarla bir araya geldi, Ankara Büyükşehir Belediyesi yönetimine seslendi.

Başkan Murat Köse, “Türközü, Kazım Orbay ve Akdere Mahallelerinin kesiştiği yerde Mamak Belediyemizin en büyük caddesinde aylardır yaşanan çileyi konuşmak için bir araya geldik. Ankara Büyükşehir Belediyesi her konuda olduğu gibi burada da yaptığı işi eline yüzüne bulaştırdı. Aylardır burada yapılmaya çalışılan bir alt yapı çalışması var. Tamamlanmak bir yana arapsaçı haline gelmiş. Kimin sorumlu olduğu belli değil yetkili belli değil. Bu çalışmayı Büyükşehir yapıyor.

Zaman zaman Büyükşehir’in hizmetleri le ilçe belediyelerinin görevleri karıştırılabiliyor. Büyükşehir yapıyor ama bir tane levha koymuyor. Bunun için biz bilgilendirme afişleri astık. Çünkü vatandaşlarımız bizi her gün sorumluluğumuzda olduğunu zannedip arıyorlar. Biz afiş asıyoruz Büyükşehir gelip onu da kaldırıyor” dedi.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ayrıca “Burada bir Mansur Yavaş klasiği var. Ankara’nın her yerinde bu beceriksizlikleri görebiliyoruz. Büyükşehir ekipleri gelip 2 saat çalışıp gidiyorlarmış. Mansur Yavaş’ın CHP’li bir belediyenin halkını hangi duruma düşürdüğünü görmek isteyen 428. Cadde’ye gelsin. Beceri düzeyleri bu. Halkımız bundan sonra bu değerlendirmeyi yapacaktır” diye konuştu. Başkan Murat Köse Ankara Büyükşehir Belediyesi yönetimine çağrıda bulunarak “Böylece bıraksınlar 24 saat çalışarak ekiplerimizle beraber burayı trafiğe açarız” dedi.