MHP'nin ikinci mitingi Bursa'da yapıldı... Bahçeli: Aynı siperdeyiz, başaramayacaklar!

BURSA (İGFA) - Bursa'da 4 yıl aradan sonra ilk defa miting gerçekleştiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Bursa mitinginde konuştu.

MHP, "2023'e doğru aday belli, karar net" mitinglerinin ikincisini Bursa'da gerçekleştiriyor.Gökdere Meydanı'ndan halka seslendi.

Mitingte sıklıkla 'Vatana, bayrağa, Türkiye'ye sahip çıkacak mısınız" diye soran Bahçeli'ye 'evet' yanıtını veren topluluğa, "İşte bu seçim böylesine hayranlık vericidir. Adayımız

belli, kararımız nettir" dedi.

"MHP'yi küçük gören soytarılara 'cesaretiniz varsa Sivas'tan sonra gelin Bursa'ya bakın' diyorum" diyen Bahçeli, "Bizim anketlerimiz Büyük Türk Milleti'dir. Kim hangi tuzağı kurarsa kursun ayrışmayacağız" dedi.

"AYNI SİPERDEYİZ..."

"Bizim Cumhurbaşkanı adayımız belli, kararımız nettir" diyen Bahçeli, "Uçurumun kenarlarında oyalanma arayışında değiliz.

Adayımız Sayın Erdoğan'dır, zalimlere karşı aynı siperdeyiz. İstikrar sürsün, Türkiye büyüsün amacındayız. Zillete karşı aynı mevzideyiz, hainlere karşı aynı cephedeyiz. Biz Büyük Türk Milletiyiz" diye konuştu.

"ALTILI MASA ÇATLAMIŞ, BATAĞA SAPLANMIŞTIR"

Konuşmasında ana muhalefet partisi CHP ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na da göndermelerde bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Kılıçdaroğlu bilmelidir ki, beraberlik inatla değil, inançla olur" dedi.

6'lı masa ile ilgili değerlendirmelerde de bulunan Bahçeli, "6'lı masa çatlamış, batağa saplanmıştır. Bizim ahtapot siyasetine, rehin edilecek milli varlığımız söz konusu değildir" diye konuştu.

"Zillet İttifakı kaostur" diyen Bahçeli, "Onlar Biden'den onay almadan adayımız budur diyemezler" dedi.

Bahçeli, dünya gündemine ilişkin mesajlar da verdi.