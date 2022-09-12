Çocuğunuzun Göz Sağlığını Korumak için Atılacak 6 Adım!

Yapılan araştırmalara göre kapsamlı göz muayeneleriyle birlikte gerçekleştirilen tedavilerle çocukların okul başarısı ve özgüvenleri artıyor. Memorial Şişli Hastanesi Göz Merkezi’nden Prof. Dr. Abdullah Özkaya, okul döneminde çocuklarda rutin göz muayenelerinin ve göz sağlığının önemi hakkında bilgi verdi.

Sağlıklı görme çocuğun öğrenme yeteneği için önemli

Görme, çocukların dünyayı kolaylıkla algılamaları açısından çok önemli bir unsurdur. Aynı zamanda onların gelişimine önemli katkılarda bulunur. Çocuklar, hayattaki pek çok şeyi görerek öğrenirler. Eğer çocukta tedavi edilmemiş bir görme problemi varsa, bu durum öğrenme konusunda kendi potansiyeline ulaşma yeteneğini etkiler. Bu nedenle rutin göz muayenelerini yaptırmak, göz sağlığını korumak çok önemlidir.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; 2019 yılında sadece ailelerin verdikleri bilgiler doğrultusunda, 2-14 yaş grubundaki çocukların yüzde 2.2’lik oranda en fazla görme konusunda zorluk çektikleri bildirilmektedir. Pek çok görme sorunu erken yaşlarda başladığı için, çocukların gözlerinin sağlıklı kalmasına yardımcı olmak amacıyla düzenli göz muayenelerinin planlanması gerekir. Çünkü sağlıklı görme, çocuğun genel gelişimi ve öğrenme yeteneği için önemlidir.

Görme sorunları okul başarısı ve özgüveni etkiliyor

Çocuklar büyüdükçe görmeleri de değişebilir. Genellikle pediatri uzmanları düzenli kontrollerde çocukların görme düzeyleri ile ilgili genel bir değerlendirme yapabilir ve bununla ilgili bir sorun fark ettiklerinde kapsamlı bir göz taraması için göz doktoruna yönlendirme yapabilirler. Eğer çocuklarda bir görme sorunu varsa bu onların okul performansını olumsuz etkiler. Bu durumda yazılan harfleri, kelimeleri tanımakta ve okumakta zorluk çekebilirler. Kapsamlı bir göz muayenesi ve sonrasında planlanan tedaviyle birlikte çocuklarda okul başarısı ve özgüven konusunda iyileşme olmaktadır.

Çocuklarda en sık görülen görme sorunları şöyle sıralanabilir

Kırma kusurları: Miyopi, hipermetropi, astigmatizma kırma kusurları arasında yer almaktadır. Tedaviye başlamayan çocuklar bulanık görebilir, harfleri tanıyamayabilir ve okumakta zorlanabilir.

Göz tembelliği: Beyin ve göz arasındaki iletişim hatası nedeniyle bir gözdeki görme azaldığında ortaya çıkar. Tembel olan gözde görme zorlaşırken, sağlam olan gözde yorgunluk olabilir.

Şaşılık: Bir veya iki göz etkilenebilir. Bir çocukta şaşılık varsa, gözler bir nesneye odaklanamaz ve gözler doğru pozisyonu korumakta zorlanır.

Çocuğunuz gözlerini kısıyor ya da ovuşturuyorsa…

Aileler, çocuklarının gözlerini kıstığını, ovuşturduğunu, bir konuya konsantre olmakta zorlandığını, baş ağrısından şikayet ettiğini fark ettiğinde mutlaka bir göz doktorundan randevu almalıdır. Göz doktoru, çocuğun gözlerini kontrol eder; tedavi gerektiren bir durum varsa gerekli planlamayı yapar.

Çocukların göz sağlığını korumak için yapılması gerekenler

İyi beslenmesini sağlayın: Meyve ve sebzeler açısından zengin, sağlıklı bir beslenme planı uygulamak çocuğunuzun göz sağlığını korumaya yardımcı olabilir. Meyve ve sebzeler, sağlıklı gözleri ve görüşü korumak için gerekli olan birçok vitamin ile minerale sahiptir. Örnek olmak açısından ailelerin de sağlıklı beslenmesi önem taşır.

Ekran diyetini başlatın: Ekran maruziyeti görme sağlığını olumsuz etkiler. Çocuklar günde en çok bir ya da iki saat ekran kullanabilirler. Onların ekran sürelerinin kısıtlanması, görme sağlığına olumlu etkilerde bulunur. Ayrıca okuma, yazma, çizim gibi etkinliklerde de sık sık ara vermeleri sağlanmalıdır.

Yeterince uyumalarını sağlayın: Uyurken vücut iyileşir ve yeniden şarj olur. Buna gözler de dahildir. Yeterince uyumamak, çocuğun gözlerinin dinlenmemesine neden olur. Bu da görme sağlığını olumsuz etkiler.

Dışarıda vakit geçirin: Pek çok çocuk her gün saatlerini yakın görme aktiviteleri yaparak geçirir. Vücuttaki diğer kaslar gibi göz kaslarının da gevşemesi için zamana ihtiyacı vardır. Dışarıya çıkmak, gözlerinin uzaktaki nesnelere bakmasını sağlar, bu da gözleri yorgunluktan korur. Açık havada oynamak aynı zamanda çocukların fiziksel olarak aktif kalmalarına, güneşten gerekli D vitamini almalarına ve sosyal becerilerinin gelişmesine yardımcı olur.

Güneş gözlüğü alın: Çocuklar dışarıda zaman geçirirken gözlerinin de güneşten korunmasını sağlamak gerekir. Bu nedenle çocuklara %100 UV korumalı güneş gözlüğü almak uygun olur.

Düzenli göz muayenesi yaptırın: Çocuklarda düzenli göz muayeneleri çok önemlidir. Bu sayede görme sağlığında bir değişiklik olursa hızlıca tedavi yoluna gidilir.