12 Eyl 2022 - 16:16- Belediyeler

Başkan Altınok Öğrencilerle Buluştu...

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Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, 2022-2023 eğitim öğretim yılının ilk gününü ve İlköğretim Haftasını Kutlama Programı kapsamında İlçedeki Osman Gazi İlkokulu’nda düzenlenen etkinliğe katıldı.
Başkan Altınok Öğrencilerle Buluştu... mask
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Altınok, programda yaptığı konuşmada, “2022-2023 eğitim öğretim yılı tüm öğrenci, öğretmen ve velilerimize hayırlı olsun. Milletlerin devletlerin geleceği çocukları ve gençleridir. Bugünün çocukları yarınların yetişkinleridir. Elbette çocuklarımız bir an önce büyümeyi istiyor. Ama bana şimdi ‘Ne olmak isterdin’ deseler, ‘Çocuk olmak isterim’ derdim. Sevgili çocuklar, çocukluğunuzun kıymetini bilin ve keyfini çıkarın.” dedi.

Çocukları ve gençlere daha güzel bir gelecek sunmak için Keçiören Belediyesinin tüm imkânlarını seferber ettiklerini de söyleyen Altınok şunları dile getirdi:

“Sizleri geleceğe hazırlamak hepimizin görevi. Türkiye büyük bir devlet. Dünyanın en güzel ülkesinde yaşıyoruz. Dünyada ne varsa yüzde 80’i Türkiye’de var. İnanıyoruz ki geleceğimiz sizlerle daha güçlü ve parlak olacak. Ülkemizi daha yükseklere taşıyacak, Atatürk’ün gösterdiği muasır medeniyetler seviyesinin de üstüne çıkaracaksınız. Atatürk, ‘Gençler! Ecdadınızı tanıdıkça kendinizde büyük işler başaracak güç ve kuvvet bulacaksınız’ diyor. Bir de ‘Yüksel Türk, senin için yüksekliğin hududu yoktur! İşte parola budur.’ diyor. Bu anlamda çok çalışacağız, kitap okuyup kendimizi geliştireceğiz. Anne ve babalarınızın, öğretmenlerinizin tecrübelerinden de istifade edeceksiniz. Telefon be bilgisayar oyunlarından uzak durup çok çalışkan olacaksınız. Asla yalan söylemeyecek, dürüstlükten vazgeçmeyeceksiniz. Tüm bunları yaptığımızda daha aydınlık yarınlara sahip oluruz.”

Etkinliğe Keçiören Kaymakamı Mehmet Akçay, Keçiören İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Koç, Keçiören İlçe Emniyet Müdürü Recai Akbay, Keçiören İlçe Jandarma Komutanı Adem Eker, öğrenciler, öğretmenler ve veliler katıldı. Öğrenciler etkinlikte çeşitli halk oyunları gösterileri de sergiledi​.

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12 Eyl 2022 - 16:16 - Belediyeler

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