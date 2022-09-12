12 Eyl 2022 - 16:17- Belediyeler

Keçiören Kösrelik Mesire Alanı’nda Kesintisiz Çalışma...

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Keçiören Belediyesi tarafından İlçedeki Kösrelik köyünde bulunan gölet etrafında yapımı sürdürülen mesire alanının inşasında sona yaklaşıldı. Piknikçilerin doğayla baş başa vakit geçireceği alanda çardaklar göl kenarındaki alanlara kuruldu.
Keçiören Kösrelik Mesire Alanı’nda Kesintisiz Çalışma... mask
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Bisiklet yolu, yürüyüş yolu, çeşitli spor alanlarının yapımı ve çevre düzenleme çalışmaları ise kesintisiz devam ediyor. Mesire alanına ilişkin bilgi veren Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Mesire alanımız doğayla baş başa vakit geçirmek isteyenlerin vazgeçilmez mekânı olacak. 179 bin metrekare alana inşa ettiğimiz mesire alanımız, yürüyüş ve bisiklet yolu, 200 adet pergole, çocuk oyun alanı, balık tutma iskelesi ile büyük bir ilgi görecek.

Vatandaşımız huzurlu bir ortamda hem piknik hem de spor yapabilecek. Aynı zamanda burada su sporları da yapılabilecek.” dedi.​
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12 Eyl 2022 - 16:17 - Belediyeler

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