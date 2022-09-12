12 Eyl 2022 - 16:18- Yaşam

ABDde ilk Türkçe Tiyatro İlgi Gördü!

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Erdem Baş, Mete Horozoğlu, Nevşim Erzat, Nazlı Sarpkaya'nın birlikte oynadıkları Ormantik Komedi tiyatro oyunu Illinois eyaletine bağlı Chicago kentinde sahne aldı. Türkçe olarak sergilenen oyun yoğun ilgi gördü. Chicago muhabirimiz Sema Bayrakdar oyuncularla söyleşi yaptı.
ABDde ilk Türkçe Tiyatro İlgi Gördü! mask
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Sema BAYRAKDAR / abdpost.com (ABD İGFA) - Daha önce Orlando, New Jersey, Florida Tampa, Atlanta ve New York'ta sahnelenen Ormantik Komedi adlı kadın erkek ilişkilerini esprili bir dille işleyen tiyatro oyunu, dün akşam Chicago'da sahnelendi. İzleyiciden tam not alan ve yoğun ilgiyle karşılaşan ekip, yollarına tam gaz devam ediyor.

ABD'de yaşayan ünlü oyuncular Mete Horozoğlu, Erdem Baş, Nevşim Erzat ve Nazlı Sarpkaya'nın performansları ile sahne alan oyunu Necmi Yapıcı ve Nihan Durukan Yapıcı yazdılar. Oyunun yönetmenliğini ise Mete Horozoğlu üstlendi. Tiyatro oyununu takip eden abdpost.com muhabiri Sema Bayrakdar, Ormantik Komedi ekibi ile kısa bir söyleşi yaptı.

Türkiye'de "En Son Babalar Duyar" televizyon dizisinde ünlenen Erdem Baş, Amerika'ya 5 ay önce geldiğini hatırlatarak, "Ben yeni Amerikalı Türk'üm. Amerika'da Türk tiyatrosunu kurduk. Türkçe anlayan ve konuşan herkesin tiyatrosu" diye konuştu.

Uzun süredir ABD'de yaşayan Mete Horozoğlu ise, Erdem'in Green Card'ı çıkınca böyle bir proje için toplandıklarını kaydetti. "Pandemi döneminde ezberimizi yaptık. Erdem Amerika'ya geldi" diyen Horozoğlu, "Koca koca insanlar öyle mutlu gözlerle bakıyorlar ki, 30 yıldır yaşayanlar var. İlk kez bir tiyatro oyunu Türkçe sahne aldı. Birlikte bu tiyatronun enerjisini paylaşıyoruz. Sizde bu basamakta aramızda görmekten dolayı teşekkür ederiz" dedi.

Oyuncu Nevşim Erzat'ta da çocukların Amerika'da Türkçe'yi unuttuklarını bu nedenle çocuklara drama dersi vermek istediklerini belirterek "Sahne drama dersleri vermek istiyoruz. İleride çocuklar için Türkçe oyunlar yapabiliriz" diye konuştu.

Nazlı Sarpkaya ise 16 yıldır Amerika'da oyunculuk yaptığını belirterek, "Hep ingilizce yaptık. İlk kez Türkçe bir oyunda sahne alıyorum. Bu kadar coşku ile gelen seyirci hiç görmemiştim. İnsanların olumlu tepkilerine inanamadım. Türk seyircisi gibi yok" diyerek sözlerini sürdürdü.

Salonu dolduran Türk seyirciler, ormantik komedi ile keyifli saatler yaşadı.

# ABDde ilk Türkçe Tiyatro İlgi Gördü!, mete horozoğlu, Erdem Baş, Nazlı Sarpkaya, Nevşim Erzat, ABS Ormantik Komedi tiyatro oyunu
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12 Eyl 2022 - 16:18 - Yaşam

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