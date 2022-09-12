Keçiören Belediyesinden Öğrencilere Kırtasiye Malzemesi Hediye Edildi...

Altınok, eğitime destek kapsamında yapılan bu desteğin 3 milyon 99 bin 400 TL değerinde olduğunu söyledi. “Keçiören Belediyesi eğitime destek konusunda bir neferdir. Sene 1994, okulların kapısından ilk giren belediye de Keçiören Belediyesidir. Bugün de eğitime başlayan öğrencilerimizle buluşarak hem başarı dileklerimizi ilettik hem de eğitimlerine katkı sunacak kırtasiye malzemelerini hediye ettik.
İlçemizdeki 59 ilkokul ve 60 ortaokulumuza 7’şer bin, 46 lisemize ise 6 bin adet olmak üzere toplamda 20 bin adet kırtasiye setini öğrencilerimizle buluşturduk. Birinci sınıf kalite çanta, kalem, defter, silgi, kuru boya, pastel boya, sulu boya kalemtıraş, şeffaf dosya, not kağıdı, flash bellek, dosya gibi temel kırtasiye malzemelerinin bulunduğu eğitim setini Rabbim başarılı günlerde kullanmayı nasip etsin.” dedi. Altınok, yaz döneminde ilçedeki birçok okulun fiziki koşullarını iyileştirmek için tadilat, peyzaj ve boya desteği verdiklerini de söyledi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.