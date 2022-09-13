13 Eyl 2022 - 21:26- Yaşam

Film için saçlarını pembeye boyattı! Yıldız Uslu Kimdi?

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Çekimleri Düzce’de tamamlanan ve 9 Eylül itibariyle vizyona giren gerilim, korku tarzındaki “Annis Ölüm Gecesi” isimli sinema filmi gişede büyük beklentiyle izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor
Film için saçlarını pembeye boyattı! Yıldız Uslu Kimdi? mask
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Yapımcılığını MSA film adına Murat Albayrakoğlu’nun yaptığı yönetmen koltuğunda Adem Uğur’un oturduğu “Annis Ölüm Gecesi” isimli sinema filminin oyuncu kadrosunda Meral Kaplan, Hülya Diken, Korkmaz Polat, Selçuk Kılıç, Tayfun Sav ve filmin pembe saçlı kızı olarak Yıldız Uslu rol aldılar.

Film için özel olarak saçlarını pembe renge boyatan Yıldız Uslu, arkeolog olan ve deli dolu, şımarık bir karaktere hayat verdi.

“Benim ilk sinema filmimdi çekimler biter bitmez saç rengimi değiştirdim" diyen Uslu, "Yönetmenimiz Adem Uğur özel olarak istedi haklılığını kamera önünde gördüm saç rengim karakterimi değiştirdi ve başka biri oldum, saç renginin ruhu değiştireceğini hiç düşünmezdim. Ben yaşadım gördüm” dedi.

Başarılı oyunculuğu ve setteki uyumlu tavırlarıyla herkesin takdirini toplayan Yıldız Uslu, yönetmen Adem Uğur’un çekeceği yeni film içinde set bitmeden anlaşmaya imza attı. İsmi insanların kaderine etki edermiş, sinemada yeni bir yıldız doğuyor dedirten güzel oyuncu yeni filminin hazırlıklarına başladı.

# Yıldız Uslu Kimdi?, Annis Ölüm Gecesi, MSA film

13 Eyl 2022 - 21:26 - Yaşam

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