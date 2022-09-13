13 Eyl 2022 - 21:26- Belediyeler

Ankara’da Su Faturalarına Yüzde 50 İndirim Yapılacak!

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Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Eylül ayı ilk toplantısının gündemi fahiş su faturalarıydı. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde(ABB) AK Parti grubu Ankara’da su faturalarında yüzde 50 indirim yapılması için harekete geçti.
Ankara’da Su Faturalarına Yüzde 50 İndirim Yapılacak! mask
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ABB Meclis Başkanvekili Fatih Ünal, AK Parti Grup Başkan Vekili Murat Köse, Ankara Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ebubekir Kipel meclise Ankara’da su faturalarının yüzde 50 indirilmesi önerisinde bulundu. Öneri CHP ve İYİ Parti gruplarının itirazına rağmen AK Parti grubunun oylarıyla kabul edildi. 

AK Partinin önerisi ile su tarifesinde indirime gidildi ayrıca 01.01.2023'ten itibaren zam oranlarının TÜFE oranında yapılması kararı verildi. 

AK Parti Grup Başkanvekili ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, müjdeyi sosyal medyasından paylaştı. Başkan Murat Köse, " Ankara’da su tüketim ücretlerinde, ASKİ Fatura bedellerinde % 50 indirim yapılması önerimizi Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinde oy çokluğu ile kabul ettik. Her zaman halkımızın taleplerine destek vererek onların yanında olmaya devam edeceğiz. Hayırlı olsun İnşallah" dedi.
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13 Eyl 2022 - 21:26 - Belediyeler

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