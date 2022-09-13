Ankara’da Su Faturalarına Yüzde 50 İndirim Yapılacak!

ABB Meclis Başkanvekili Fatih Ünal, AK Parti Grup Başkan Vekili Murat Köse, Ankara Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ebubekir Kipel meclise Ankara’da su faturalarının yüzde 50 indirilmesi önerisinde bulundu. Öneri CHP ve İYİ Parti gruplarının itirazına rağmen AK Parti grubunun oylarıyla kabul edildi.
AK Partinin önerisi ile su tarifesinde indirime gidildi ayrıca 01.01.2023'ten itibaren zam oranlarının TÜFE oranında yapılması kararı verildi.
AK Parti Grup Başkanvekili ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, müjdeyi sosyal medyasından paylaştı. Başkan Murat Köse, " Ankara’da su tüketim ücretlerinde, ASKİ Fatura bedellerinde % 50 indirim yapılması önerimizi Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinde oy çokluğu ile kabul ettik. Her zaman halkımızın taleplerine destek vererek onların yanında olmaya devam edeceğiz. Hayırlı olsun İnşallah" dedi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.