Pursaklar Belediyesi’nden İhtiyaç Sahiplerine Can Suyu...

Pursaklar Belediyesi, en önemli sosyal projelerinden biri olan Pursaklar Kart ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek olmaya ve onların yanlarında olmaya devam ediyor.

Tebessüm çarşısı aracılığıyla pantolon, kazak, tişört, gömlek, ayakkabı vb. birçok giyim yardımında bulunarak, her zaman dar gelirli ailelerin yanlarında olan Pursaklar Belediyesi, ihtiyaç sahiplerinin diledikleri market veya mağazalardan gıda, temizlik, kırtasiye vb. ihtiyaç duydukları ürünleri alabilmeleri için 103’ü çölyak hatası olmak üzere 1166 ailenin Pursaklar Kart hesabına para yükledi.

‘‘İyi günlerde harcayın’’

Vatandaşların Sosyal Yardım Kartlarına yükledikleri paraları diledikleri gibi harcaya bileceklerini ifade eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüze kayıtlı 1166 ailemizin, Pursaklar Yaşam Kart hesabına toplam 466.400 tl yükleme yaptık. Ailelerimizin sevincini paylaşmak, onların yanında olmak ve onların dualarını almak, bizim için en büyük gurur kaynağı olmuştur. İnşallah ilerleyen zamanlarda ailelerimize desteklerimiz artarak devam edecek. İyi günlerde harcayın’’ dedi.