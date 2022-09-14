Beypazarı Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu Kuruluyor...

Türk Sanat Müziğinin eserlerini yaşatmak, yaygınlaştırmak ve uygulamalarını konserler vererek halkın beğenisine sunmak amacıyla kurulacak olan koroya yaş farkı olmaksızın her vatandaşımız katılabilecek.
Beypazarı Belediyesi Türk Sanat Müziği Koro Çalıştırıcı Prof. Dr. Mustafa Aydoğdu önderliğinde çalışmalarına başlayacak olan kursumuza kayıtlar Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü Danışma Ofisine bizzat yapılacak olup herhangi bir ücret karşılığı olmaksızın tüm müziksever vatandaşlarımızın katılabileceği kursa kayıtlar 15 Eylül – 07 Ekim tarihleri arasında yapılacaktır.
Vatandaşlarımız 0538 410 22 55 nolu iletişim numarasını arayarak detaylı bilgi alabilirler. Sanata gönül veren tüm vatandaşlarımızı bu güzel faaliyetimize davet ediyoruz.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.