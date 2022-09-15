15 Eyl 2022 - 09:44- Yaşam G: 15 Eyl 2022 - 09:45

Dikkat Çocukların Okul Telaşı Dişlerini Çürütüyor!

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Uzman Diş Hekimi Canan Sarıkaya, okulların açılmasıyla birlikte çocukların ağız ve diş bakımı alışkanlıklarında da değişiklik yaşandığını, sabah okula geç kalma, akşam da ödev telaşının diş fırçalama alışkanlığını aksattığını söyleyerek, aileleri uyardı. 
Dikkat Çocukların Okul Telaşı Dişlerini Çürütüyor! mask
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Okullar açıldı, alışkanlıklar sekteye uğradı, geç kalma ve ödev telaşı yüzünden dişler fırçalanmıyor. Rutin diş kontrolleri aksatılmasın. Okulların açılmasıyla birlikte çocukların ağız ve diş bakımı alışkanlıklarında da değişiklik yaşanıyor. Uzman Dt. Canan Sarıkaya, sabah okula geç kalma, akşam da ödev telaşının diş fırçalama alışkanlığını aksattığını söyledi, aileleri uyardı.

Ankara Batı Bulvar Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği Kurucusu Uzman Dt. Canan Sarıkaya, yeni eğitim öğretim yılının başladığı şu günlerde, çocukların ağız ve diş sağlıkları konusunda aileleri uyardı. Tatil döneminde düzene giren diş fırçalama alışkanlığının okul döneminde genellikle sekteye uğradığını söyleyen Dt.Canan Sarıkaya, “Sabah erken saatlerde başlayan okul telaşı; kahvaltı sonrasında geç kalma telaşına dönüşüyor. Bu da dişlerini fırçalamadan evden çıkmalarına neden oluyor. Akşam okul dönüşü ise ödevler, yorgunluk derken ağız ve diş bakımı çoğunlukla ihmal ediliyor” dedi.

“Sabah ve Akşam Temizliği Çok Önemli”

Uzman Dt. Canan Sarıkaya, ailelerin, henüz eğitim yılının başında bu konuda tedbir almalarının, alışkanlık oturana dek tavizsiz davranmalarının yerinde olacağının altını çizdi. Uyurken dişler üzerinde oluşan plakların zararlarının, sabahki ilk fırçalamada ortadan kalktığını anımsatan Sarıkaya, “O nedenle sabah kahvaltı sonrası fırçalama önemli. Aynı şekilde gün boyu yeme içme sonrası dişler üzerinde bırakılan kalıntıların da gece yatmadan temizlenmesi gerekiyor. Mümkünse evde, değilse okulda dişlerin fırçalanması, okuldaki lavaboların hijyen sorunu varsa uygun gargara ile ağız ve diş bakımının yapılması büyük önem taşıyor. Sadece ailelerin değil, okul idarelerinin ve öğretmenlerimizin de ağız ve diş sağlığı, bakımı konusunda çocukları bilgilendirmesi, yönlendirmesi, okuldaki lavaboların temizliği noktasında hassasiyet göstermesi gerekiyor” dedi.

Rutin Kontrolleri Aksatmayın

Uzman Dt. Canan Sarıkaya, çocukların bu dönemde rutin diş kontrollerinin yapılmasının önemine de işaret etti. Tatil süresince tatlı türü yiyecek tüketiminin büyük oranda arttığını ancak rutin diş hekimi ziyaretlerinin azaldığını söyleyen Dt. Sarıkaya, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ağız ve dişlerdeki basit bir sorunun, geri dönüşü olmayan sorunlara yol açmaması için çocukların rutin kontrolleri aksatılmamalı, özellikle okulların açıldığı bu günlerde diş hekimi muayenesi unutulmamalıdır. Ağız ve diş sağlığı, genel sağlığı da etkilediği için ailelerimizin bu konuda daha duyarlı davranmaları yerinde olacaktır.”

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15 Eyl 2022 - 09:44 - Yaşam

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