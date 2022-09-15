15 Eyl 2022 - 16:04- Belediyeler

Ankara’nın En Cazip İlçesi ‘‘Pursaklar’’

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Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Pursaklar’ın kalkınmasına, geleceğine, gelişimine yatırım yapacak olan gayrimenkul ve inşaat sektörü temsilcileriyle kahvaltı programında bir araya geldi.
Ankara’nın En Cazip İlçesi ‘‘Pursaklar’’ mask
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Ak Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin ve Ak Parti Pursaklar İlçe Başkanı Servet Türkayık ile birlikte inşaat sektörü temsilcileri ile kahvaltıda buluştu. Pursaklar’ın kalkınması için faaliyet yürüten yatırımcılarla bir araya gelen Başkan Ertuğrul Çetin, gayrimenkul sektörünün durumu ve beklentileri hakkında emlakçılar ve müteahhitlerle görüş alışverişinde bulundu. 

‘‘Sektör temsilcilerimizi, Pursaklar için yatırım yapan, enerjisini bu kent için harcayan insanlar olarak görüyoruz’’

Emlakçıların ve müteahhitlerin Pursaklar'ın gelişiminde önemli bir rol oynadığını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Ankara Milletvekilimiz Sayın Emrullah İşler ve Ak Parti Pursaklar İlçe Başkanımız Sayın Servet Türkayık ile birlikte bölgemizde faaliyet gösteren emlakçı ve müteahhitlerle kahvaltı programında bir araya geldik. Sektör temsilcilerimizi, Pursaklar için yatırım yapan, enerjisini bu kent için harcayan insanlar olarak görüyoruz. İlçemize yapmış oldukları yatırımlarla Pursaklar daha güzel yapılara kavuşurken, yeni iş yerleriyle de vatandaşlarımızın istihdamına katkı sağlanıyor. İlçemiz için verimli bir görüşme gerçekleştirdik, teşekkür ediyorum.
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15 Eyl 2022 - 16:04 - Belediyeler

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