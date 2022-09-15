15 Eyl 2022 - 16:05- Yaşam

Çocuklar da Horlamaya Dikkat! Çocuklarda Horlama Neden Olur?

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Çocuğunuz; horluyorsa, gece nefes nefese uykusundan uyanıyorsa, normalden farklı uyku pozisyonunda yatıyorsa, diş gıcırdatıyorsa, uyku esnasında huzursuz olduğunu hissediyorsanız, uyku esnasında dudakları kapanmıyorsa, aşırı kiloluysa, yüz şeklinde anormal bir durumun olduğunu düşünüyorsanız, burnunda ileri derece bir eğrilik varsa KBB uzmanına danışmak gerekir.
Çocuklar da Horlamaya Dikkat! Çocuklarda Horlama Neden Olur? mask
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Çocuklarda horlama genellikle diş gıcırdatma ile beraber gözlenir. Grip, nezle gibi akut rahatsızlıklar sırasında horlama görülebildiği gibi burun, bademcik ve genizdeki tıkanıklık sebebi ile de görülebilir. Bu tıkanıklıktan dolayı çocuklar burun solunumu yerine ağız solunumu yaparak horlama ile beraber üst çenede darlıkla beraber daimi dişlerin üst çeneye sığamaması, alt çenede gelişim problemleri, çene yüz bölgesinde şekil değişikliği ve çapraşıklıklara neden olabilmektedir. Diş Hekimi Zafer Kazak konu hakkında bilgiler verdi. 

Ağzından nefes almak zorunda olan çocuklarda ağız kuruluğu, ağız kokusu, dudak yaraları ve diş çürükleri de görülmektedir.  Mutlaka alanında uzman çocuk diş hekimi ile ortodonti uzmanının çocuğun çene yüz gelişimi ile ilgili değerlendirme yapması gerekir. 

Ayrıca dili ağız tabanına bağlayan dil bağı kısa ise bu da çene gelişimini etkiler ve dilin arkada konumlanmasına sebep olarak hava yolunu tıkayabilir ve horlamaya sebebiyet verebilir. Dil bağı kısalığı yutkunma refleksini bozabilir, beslenme, çiğneme ve konuşma bozukluklarına yol açabilir. Bunlara ek olarak postür (duruş) bozukluğu dahil gelişim ile ilgili bir takım problemler oluşturabilir. 

Dil bağı kısalığı teşhis edildiğinde Er:YAG (sert doku) lazer ile çok kısa ve oldukça kolay bir müdahale ile dil serbestleştirilerek çocuğun ömür boyu etkileneceği problemler başlamadan ‘’önleyici’’ tedavi gerçekleştirilmiş olur. 

‘’Çocuklarda görülen uyku hastalıkları ne kadar erken teşhis edilirse tedavi ederek ileri yaşlara yönelik çözüm sağlanması o kadar kolay olur. ‘’ 

Çocuklarda görülen horlama problemlerinde ‘’Nightlase’’ sert doku lazer tedavisi (Er:YAG) ile bölge yumuşak dokularında sıkılaşma (kontraksiyon) sağlanarak hava yolunun açılması hedeflenir. Bu etki ile beraber gerekli egzersizleri düzenli uygulayarak başarılı sonuçlar elde edilebilmektedir. Çocuklarda horlama tedavisinde uygulamalar sırasında yumuşak dokuların verdiği cevap çoğunlukla olumlu ve hızlıdır. 

Uyku kalitesindeki azalma ile sabahları uyanmakta güçlük çeken çocuklarda davranış ve sosyal sorunlar oluşabilmekte, okulda başarısızlık, agresyon, hiperaktivite gözlenebilmektedir. Bu nedenle uyku hastalıkları çocuklarda çok dikkat edilmesi gereken bir durumdur. Bu durumun doğru teşhis ile tedavi edilebilmesi için alanında uzman çocuk diş hekimi, ortodonti uzmanı ve KBB uzmanının konsültasyonu (görüşü) gereklidir. 

# Gece horlayan çocuğa ne yapılır?, Çocuklarda horlama nasıl gecer?, Horlama kaç yaşında başlar?, Çocuklarda horlama için hangi doktora gidilir?, Çocukların horlaması normal mi?, Horlayan çocuk nasıl yatırılmalı?
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15 Eyl 2022 - 16:05 - Yaşam

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