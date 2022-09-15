15 Eyl 2022 - 16:06- Belediyeler

Keçiören’de Dikiş Atölyesi İle Üretime Destek!

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Keçiören Belediyesi tarafından ilçedeki Osmangazi İlkokuluna kurulan dikiş atölyesinin açılışı Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un katılımıyla gerçekleştirildi.
Keçiören’de Dikiş Atölyesi İle Üretime Destek! mask
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Açılışta yaptığı konuşmada, dikiş atölyesinde yapılacak kaliteli üretimin katma değer oluşturması açısından önemli olduğuna değinen Altınok, “Atölyemize yeni malzemeler aldık. Aile ve ülke ekonomisine katkı sunacağız inşallah. Ülkelerin ve milletlerin büyüklüğü kültürüyle ölçülür. Geleneksel el sanatlarımızı nakışlarla, oyalarla yaşatmamız da lazım. Kalite, marka zordan doğuyor. Siz yeter ki üretin. Altınok sizin hizmetkârınız. Hizmetkâr olmaktan da şeref ve bahtiyarlık duyuyoruz.” dedi.

Üretime dayalı ekonomik kalkınmanın gerçekleşmesi için Çin örneği üzerinden değerlendirme de yapan Altınok şunları kaydetti:

“Üretim atölyemizi Halk Eğitim ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile iş birliğinde açıyoruz. Herkesi devletin istihdam etmesi mümkün değil. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yok. Her ev bir atölye, bir fabrika olmalı. Milletleri ve devletleri yükseltecek olan ilim, bilim, çalışmak ve üretimdir. Üretmenin de sınırı yok. İnanın bir şeye gönül verdiyseniz kapılar açılıyor, amacınıza ulaşıyorsunuz. Meslek edindirme kurslarımız var. Aynı zamanda Keçikoop’u kurduk. Ürettiklerinizi alıp satıyoruz. Burada da bunu yapabiliriz. Zamanı ve hayatımızı ziyan etmemeliyiz.

Mazeret yok, el ele vereceğiz. Aile ve ülke ekonomimize katkı sunacak şeylerin gereğini yapacağız. Çin diye bir ülke var. İnsan gücü var ve oraya yatırım gidiyor. 30 yıl önce yatacak, kalacak yerler yoktu. Şangay’ın, Pekin’in 30 yıl öncesi böyleydi. Evdeki atölyelerde oluşturulan birikim ülkenin zenginleşmesini sağladı.”

Siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kadınlar, öğrenciler ve öğretmenlerin katıldığı açılışta kurdele kesilerek atölye açıldı. Daha sonra Başkan Altınok katılımcılarla birlikte atölyede incelemelerde bulundu. ​

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15 Eyl 2022 - 16:06 - Belediyeler

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