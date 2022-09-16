16 Eyl 2022 - 09:25- Yaşam G: 16 Eyl 2022 - 09:26

Kreşlerde Astım Tehlikesine Dikkat! Her 10 Çocuktan 1'inde Var!

ABONE OL Google News Sayfamız

Okullar açıldı. Alerjik semptomların artış gösterdiği sonbahar mevsiminde velileri uyaran uzmanlar çocukların kreşlere  erken yaşta gönderilmesinin solunum yolu enfeksiyonlarının bulaşma riskini artırdığını ve bu durumun alerjiye eğilimli çocuklarda bebeklik astımını tetiklediğini söylüyor.
Kreşlerde Astım Tehlikesine Dikkat! Her 10 Çocuktan 1'inde Var! mask
+1
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Prof. Dr. Demet Can, “Her 10 çocuktan 1'inde astım görülüyor. Bebeklik astımından kurtulmanın en önemli yolu çocuğu bağışıklık sisteminin yetersiz olduğu yaşlarda solunum yolu enfeksiyonlarından korumak. Kreşlerde 3 yaş kuralına uymak bu nedenle önemli” diyerek velileri uyarıyor. Alerji mevsimi başladı. Gözlerde yaşarma, kaşıntı, boğazda kuruluk, öksürük gibi semptomlarla kendini gösteren alerji, yaşam kalitesini düşüren ve toplumda çok sık görülebilen bir hastalık.

Genel olarak toplumun %25 ila %40’ını etkileyen alerjilerden hemen herkes muzdarip. Öyle ki toplumun yaklaşık %80’inin yaşamı süresince en az bir alerjik sorun yaşadığını belirten Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Demet Can, “Sık rastlanan alerjik durumlara bakacak olursak, dünyada yaklaşık 300 milyon astım hastası olduğu biliniyor. Astım ülkemizde de %5 ila %10 oranında görülüyor ve alerjik rinitten sonra en sık görülen alerjik rahatsızlık olarak kayıtlara geçiyor. Özellikle çocukluk çağında her 10 çocuktan birinde astım olduğu biliniyor. Astıma sıklıkla eşlik eden alerjik nezlenin görülme oranı ise %10 ila 15 arasında değişiyor. Her 4 kişiden birinin yaşamının bir evresinde ürtiker (kurdeşen) geçirdiğini biliyoruz” diyor. 

Okulların açılmasıyla birlikte çocuklarda yaygın şekilde solunum yolu enfeksiyonlarının da artış gösterdiğini ve bu hastalıkların çocuklarda astımı tetikleyebileceğini ifade eden Prof. Dr. Demet Can, bebeklik astımından kurtulmanın en önemli yolunun erken yaşlarda solunum yolu enfeksiyonlarından uzak durmak olduğunu söyleyerek “Buradan da astıma eğilimi olan çocukların çok erken yaşta toplu olarak yaşanan yerlerde bulunmaması sonucu çıkıyor. Erken yaştan kastımız 3 yaş öncesi” dedi. 

AŞIRI HİJYEN ÇOCUKLARDA EGZAMAYA DAVETİYE ÇIKARIYOR 

Ebeveynlere uyarılarda bulunan Demet Can, bebeklik astımlarının yanı sıra ailelerin dermatit konusunda da dikkatli olması gerektiğini belirterek, “Annelerin ev dışında mesela tatil yerlerinde, AVM’lerde klozetleri deterjanlarla, ıslak mendillerle silmesi sonucu çocuklarda bu noktalara temas eden bölgelerde tahrişler, dermatitler oluşabiliyor. Elbette hijyen önemli ama kimyasal maddeleri cilde temas etmeden önce uzaklaştırsınlar, dermatite (egzama) yol açacak durumlar yaratmaktan kaçınsınlar” diye konuştu.

# Çocuklarda astım başlangıcı nasıl olur?, Çocuklar da astım nasıl geçer?, Çocukta astım neden olur?, Astım hangi yaşlarda ortaya çıkar?, Astımlı çocuğun odası nasıl olmalı?, Astım hastası çocuklara nasıl bakılmalı?
# SAĞLIK HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Çocuklar da Horlamaya Dikkat! Çocuklarda Horlama Neden Olur? mask
Çocuklar da Horlamaya Dikkat! Çocuklarda Horlama Neden Olur?
Aşırı Kilolular Dikkat! Uyku Apnesi Ani Ölümlere Sebep Olabilir! mask
Aşırı Kilolular Dikkat! Uyku Apnesi Ani Ölümlere Sebep Olabilir!
Yutulabilir Mide Balonu Nedir? Nasıl Uygulanır? Riskleri Neler? İşte Mide Balonu Hakkında En Çok Merak Edilen 10 Soru! mask
Yutulabilir Mide Balonu Nedir? Nasıl Uygulanır? Riskleri Neler? İşte Mide Balonu Hakkında En Çok Merak Edilen 10 Soru!
Dikkat Çocukların Okul Telaşı Dişlerini Çürütüyor! mask
Dikkat Çocukların Okul Telaşı Dişlerini Çürütüyor!
Dördüncü ve Beşinci El Parmağınızda Ağrı Varsa Dikkat! Dirsekte Sinir sıkışması Olabilir! mask
Dördüncü ve Beşinci El Parmağınızda Ağrı Varsa Dikkat! Dirsekte Sinir sıkışması Olabilir!
Emziren Anneler Dikkat! Beslenmede Bilinçsiz Kısıtlamaya Gitmeyin! Beslenme Anne Sütünün Kalitesini Etkiliyor! mask
Emziren Anneler Dikkat! Beslenmede Bilinçsiz Kısıtlamaya Gitmeyin! Beslenme Anne Sütünün Kalitesini Etkiliyor!
Dikkat Erken Doğuma Neden Olabilir! Gebelikte Böbrek Taşı Oluşumu... mask
Dikkat Erken Doğuma Neden Olabilir! Gebelikte Böbrek Taşı Oluşumu...
Gıdaların Faydasını Artırmak için 27 Öneri! mask
Gıdaların Faydasını Artırmak için 27 Öneri!
Bebeklerde Asit Reflü Sorununa Dikkat! Bebeklerin Asit Reflü Olduğu Nasıl Anlaşılır? Tedavisi Nasıl Yapılır? mask
Bebeklerde Asit Reflü Sorununa Dikkat! Bebeklerin Asit Reflü Olduğu Nasıl Anlaşılır? Tedavisi Nasıl Yapılır?
İlerleyen Yaşlarda Kas Kaybına Dikkat! Kas Kaybını Önlemek İçin Haftada 3 Gün Egzersiz Şart! mask
İlerleyen Yaşlarda Kas Kaybına Dikkat! Kas Kaybını Önlemek İçin Haftada 3 Gün Egzersiz Şart!

16 Eyl 2022 - 09:25 - Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Çocuklar da Horlamaya Dikkat! Çocuklarda Horlama Neden Olur? mask
Çocuklar da Horlamaya Dikkat! Çocuklarda Horlama Neden Olur?
Aşırı Kilolular Dikkat! Uyku Apnesi Ani Ölümlere Sebep Olabilir! mask
Aşırı Kilolular Dikkat! Uyku Apnesi Ani Ölümlere Sebep Olabilir!
Yutulabilir Mide Balonu Nedir? Nasıl Uygulanır? Riskleri Neler? İşte Mide Balonu Hakkında En Çok Merak Edilen 10 Soru! mask
Yutulabilir Mide Balonu Nedir? Nasıl Uygulanır? Riskleri Neler? İşte Mide Balonu Hakkında En Çok Merak Edilen 10 Soru!
Dikkat Çocukların Okul Telaşı Dişlerini Çürütüyor! mask
Dikkat Çocukların Okul Telaşı Dişlerini Çürütüyor!
Emziren Anneler Dikkat! Beslenmede Bilinçsiz Kısıtlamaya Gitmeyin! Beslenme Anne Sütünün Kalitesini Etkiliyor! mask
Emziren Anneler Dikkat! Beslenmede Bilinçsiz Kısıtlamaya Gitmeyin! Beslenme Anne Sütünün Kalitesini Etkiliyor!
Dikkat Erken Doğuma Neden Olabilir! Gebelikte Böbrek Taşı Oluşumu... mask
Dikkat Erken Doğuma Neden Olabilir! Gebelikte Böbrek Taşı Oluşumu...
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL