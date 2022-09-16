Çankaya Çocuk Teknoloji Evi Kayıtları Başlıyor...

Çocukların teknoloji ile buluşarak takım olmayı da öğrendiği Çocuk Teknoloji Evinde, güz dönemi başvuruları 19 Eylül’de başlıyor. 26 Eylül’e kadar sürecek başvurular sonucunda çocuklar robotik kodlama, 3D Tasarım ve Kodlama alanlarında eğitim alacak. Başvurular, https://basvuru.cankaya.bel.tr/teknolojievi/ adresinden online yapılabilecek.
Çocuklara farklı dünyaların kapılarını açacak eğitimlerde 8-16 yaş arası çocuklar Robotik Kodlama 9-16 yaş arası çocuklar da 3D Tasarım ile Kodlama derslerinde teknoloji dünyasının kapılarını aralama fırsatı bulacak. Konusunda uzman eğitmenlerin vereceği eğitimlerle teknolojiyle tanışacak olan çocuklar dönem sonunda sertifika almaya hak kazanacak.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.