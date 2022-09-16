16 Eyl 2022 - 10:29- Belediyeler G: 16 Eyl 2022 - 10:30

Çankaya Çocuk Teknoloji Evi Kayıtları Başlıyor...

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Çankaya Belediyesinin çocukları teknoloji ile buluşturmak için hizmete açtığı Çocuk Teknoloji Evinde güz dönemi başvuruları 19 Eylül’de başlıyor. 
Çankaya Çocuk Teknoloji Evi Kayıtları Başlıyor... mask
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Çocukların teknoloji ile buluşarak takım olmayı da öğrendiği Çocuk Teknoloji Evinde, güz dönemi başvuruları 19 Eylül’de başlıyor. 26 Eylül’e kadar sürecek başvurular sonucunda çocuklar robotik kodlama, 3D Tasarım ve Kodlama alanlarında eğitim alacak. Başvurular, https://basvuru.cankaya.bel.tr/teknolojievi/ adresinden online yapılabilecek.   

Çocuklara farklı dünyaların kapılarını açacak eğitimlerde 8-16 yaş arası çocuklar Robotik Kodlama 9-16 yaş arası çocuklar da 3D Tasarım ile Kodlama derslerinde teknoloji dünyasının kapılarını aralama fırsatı bulacak. Konusunda uzman eğitmenlerin vereceği eğitimlerle teknolojiyle tanışacak olan çocuklar dönem sonunda sertifika almaya hak kazanacak. 
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16 Eyl 2022 - 10:29 - Belediyeler

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