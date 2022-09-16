16 Eyl 2022 - 11:00- Belediyeler G: 16 Eyl 2022 - 11:01

Pursaklar’da Kursiyerler Farkındalık Kazandı!

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Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Hüma Sultan Hanım Evinde, Şifalı Doğal Taş ve Farkındalık Eğitimi’ne katılan 64 kursiyere sertifikalarını takdim etti.
Pursaklar’da Kursiyerler Farkındalık Kazandı! mask
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Kadınların sosyal, kültürel ve mesleki alanda gelişmelerine katkıda bulunan Pursaklar Belediyesi, fiziksel birçok faydası olduğu düşünülen ve birçok hastalığın tedavisinde kullanılan şifalı taşları konu alan Şifalı Doğal Taş ve Farkındalık Eğitimi verdi. Aldıkları farkındalık eğitimi sonucunda başarılı olan kursiyerlerle bir araya gelen Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Şifalı Doğal Taş ve Farkındalık Eğitim programını tamamlayan 64 kursiyere sertifika belgelerini takdim etti. 

‘‘Bugün önemli bir eğitim programımızı daha tamamladık’’

Kurslara katılan kursiyerlere yönelik toplum hizmeti kapsamında farkındalık eğitimleri verildiğini ifade eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Hayatın her alanıyla ilgili sosyal, kültürel, mesleki kurslar açıyor ve eğitim veriyoruz. Bugün de önemli bir eğitim programımızı daha tamamladık. Hüma Sultan Hanım Evimizde Şifalı Doğal Taş ve Farkındalık Eğitimi kursumuza katılan 64 kişiye sertifikalarını takdim ettik. Hanımların almış olduğu bu eğitimle çok daha faydalı alanlarda hizmet etme imkânı bulacağına inanıyorum. Gayretleri ve ilgilerinden dolayı hanımlarımıza teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum’’ dedi.
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16 Eyl 2022 - 11:00 - Belediyeler

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