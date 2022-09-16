Pursaklar Millet Kıraathaneleri İle Donatılıyor...

Spordan kültüre, eğitimden teknolojiye kadar birçok alanda çocuklara ve gençlere yönelik yatırımlara imza atan Pursaklar Belediyesi, Pursaklar Millet Kıraathanesi ve Saray Fatih Mahallesi Millet Kıraathanesini ilçeye kazandırırken, Cumhuriyet Mahallesi Millet Kıraathanesi ve Ayyıldız Mahallesi Millet Kıraathanesi çocuk oyun parkı ve spor alanı yapım çalışmalarında sona gelirken, yeni bir Millet Kıraathanesinin daha temelini attı.

Temeli atılan yeni Millet Kıraathanesinin kitap okumak, ders çalışmak ve sınavlara hazırlanan gençler için yeni bir alternatif olacağını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, çalışmaların hızla devam ettiği Mimar Sinan Mahallesi, Banka Blokları Bölgesi Millet Kıraathanesindeki çalışmaları yerinde inceleyerek denetimlerde bulundu.

Pursaklar için yeni bir Millet Kıraathanesinin daha yapımına başladıklarını ifade eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Pursaklar için yeni bir millet kıraathanesi, yürüyüş alanı, futbol sahası, açık hava spor alanı, çocuk oyun grupları ve oturma alanlarının olduğu yeni bir projenin daha yapımına başladık. En büyük gayemiz, çocuklarımızın ve gençlerimizin bol bol kitap okuyup, ders çalışarak önemli başarılara imza atabilmesine ön ayak olabilmek. Hemşehrilerimizin sosyal yaşamlarına katkı sağlayacak olan yeni millet kıraathanemiz, Pursaklar halkımızın yeni buluşma noktası olacağına inanıyorum. Mahalle halkımıza ve tüm Pursaklar halkına şimdiden hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.