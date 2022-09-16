Kadın Çiftçilere Yüzde 90 Hibe ile Tavuk Desteği...

Kaymakam Ali Sırmalı ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Ekolojik Vadi’de gerçekleştirilen “Tavuk Dağıtım Programına” katıldı. Kaymakam Ali Sırmalı, “Mamaklı kadınlarımızı her zaman destekleyen Mamak Belediyesi’ne ve Mamak Belediye Başkanımız Murat Köse’ye teşekkür ediyorum” dedi. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ise “Mamak Belediyesi olarak kadın girişimcilerimizi destekliyor, onlara yeni fırsatlar sunuyoruz. Son olarak dağıttığımız 2 bin 500 tavuk, kadın girişimcilerimize yeni bir gelir kaynağı olma özelliği taşıyor. Mamaklı kadın Çiftçilerimizi tarımsal üretime teşvik ediyor, % 90 hibeli yerli tavuk veriyoruz. Kadın girişimcileri destekliyoruz” dedi.

Kızılca, Kutludüğün, Lalahan, Gökçeyurt, Ortaköy, Bayındır, Kıbrısköyü ve Karşıyaka’da ikamet eden kadın çiftçilerin başvuruları değerlendirildi. Kümesi olan ikameti Mamak’taki kırsal mahallelerden birinde olan kadınlar, yüzde 90 hibe ile tavuk desteğinden yararlanma şansı yakaladı. Mamak Belediyesi tarafından 208 kadın çiftçiye yüzde 90 hibe ile 2 bin 500 tavuk verildi.

Mamak’ı tarım ve hayvancılıkta bir numara yapma hedefi ile çalışan Mamak Belediyesi adından sıkça söz ettiriyor. Mamak Belediyesi, vatandaşların tarımsal üretime ve hayvancılığa yönelmelerini, üretimi teşvik edici adımlarla bunu bir üretim seferberliğine dönüştürmeyi, bu yolla da kırsalda nüfusun devamlılığını sağlamayı amaçlıyor.