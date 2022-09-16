16 Eyl 2022 - 14:08- Belediyeler G: 16 Eyl 2022 - 14:09

Kadın Çiftçilere Yüzde 90 Hibe ile Tavuk Desteği...

ABONE OL Google News Sayfamız

Kadın istihdamına yönelik çalışmaları ile dikkat çeken Mamak Belediyesi bir destek ve istihdam çalışmasına daha imza attı. Gökçeyurt’ta bulunan Ekolojik Vadi’de kadın girişimcilere yüzde 90 hibe ile yumurtalık tavuk dağıtımı gerçekleştirildi.
Kadın Çiftçilere Yüzde 90 Hibe ile Tavuk Desteği... mask
+10
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Kaymakam Ali Sırmalı ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Ekolojik Vadi’de gerçekleştirilen “Tavuk Dağıtım Programına” katıldı. Kaymakam Ali Sırmalı, “Mamaklı kadınlarımızı her zaman destekleyen Mamak Belediyesi’ne ve Mamak Belediye Başkanımız Murat  Köse’ye teşekkür ediyorum” dedi. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ise “Mamak Belediyesi olarak kadın girişimcilerimizi destekliyor, onlara yeni fırsatlar sunuyoruz. Son olarak dağıttığımız 2 bin 500 tavuk, kadın girişimcilerimize yeni bir gelir kaynağı olma özelliği taşıyor. Mamaklı kadın Çiftçilerimizi tarımsal üretime teşvik ediyor, % 90 hibeli yerli tavuk veriyoruz. Kadın girişimcileri destekliyoruz” dedi.

Kızılca, Kutludüğün, Lalahan, Gökçeyurt, Ortaköy, Bayındır, Kıbrısköyü ve Karşıyaka’da ikamet eden kadın çiftçilerin başvuruları değerlendirildi. Kümesi olan ikameti Mamak’taki kırsal mahallelerden birinde olan kadınlar, yüzde 90 hibe ile tavuk desteğinden yararlanma şansı yakaladı. Mamak Belediyesi tarafından 208 kadın çiftçiye yüzde 90 hibe ile 2 bin 500 tavuk verildi. 

Mamak’ı tarım ve hayvancılıkta bir numara yapma hedefi ile çalışan Mamak Belediyesi adından sıkça söz ettiriyor. Mamak Belediyesi, vatandaşların tarımsal üretime ve hayvancılığa yönelmelerini, üretimi teşvik edici adımlarla bunu bir üretim seferberliğine dönüştürmeyi, bu yolla da kırsalda nüfusun devamlılığını sağlamayı amaçlıyor. 

# Kadın Çiftçilere Yüzde 90 Hibe ile Tavuk Desteği..., ankara, ankara mamak, mamak belediyesi
# ANKARA İLÇE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Tarımın Kalbi 25. Kez Ankara Gölbaşı’nda Attı... mask
Tarımın Kalbi 25. Kez Ankara Gölbaşı’nda Attı...
Pursaklar Millet Kıraathaneleri İle Donatılıyor... mask
Pursaklar Millet Kıraathaneleri İle Donatılıyor...
Pursaklar’da Kursiyerler Farkındalık Kazandı! mask
Pursaklar’da Kursiyerler Farkındalık Kazandı!
Çankaya Çocuk Teknoloji Evi Kayıtları Başlıyor... mask
Çankaya Çocuk Teknoloji Evi Kayıtları Başlıyor...
Sincan’da Can Dostlar İçin 68 Besleme Noktası... mask
Sincan’da Can Dostlar İçin 68 Besleme Noktası...
Keçiören’de Dikiş Atölyesi İle Üretime Destek! mask
Keçiören’de Dikiş Atölyesi İle Üretime Destek!
Pursaklar’ın Rüzgârı Teknofest’te Esti... mask
Pursaklar’ın Rüzgârı Teknofest’te Esti...
Çankaya’da Kültür Sanat Sezonu Başladı... mask
Çankaya’da Kültür Sanat Sezonu Başladı...
Ankara’nın En Cazip İlçesi ‘‘Pursaklar’’ mask
Ankara’nın En Cazip İlçesi ‘‘Pursaklar’’
Sincan Belediyesi Zabıta Ekiplerinden Kırtasiye Denetimi... mask
Sincan Belediyesi Zabıta Ekiplerinden Kırtasiye Denetimi...
# ANKARA HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Tarımın Kalbi 25. Kez Ankara Gölbaşı’nda Attı... mask
Tarımın Kalbi 25. Kez Ankara Gölbaşı’nda Attı...
Ankara 'da Başkent Kültür Yolu Festivali Başlıyor! Ünlü İsimler, Çok Özel Sergiler Ankaralılarla Buluşacak... mask
Ankara 'da Başkent Kültür Yolu Festivali Başlıyor! Ünlü İsimler, Çok Özel Sergiler Ankaralılarla Buluşacak...
Pursaklar Millet Kıraathaneleri İle Donatılıyor... mask
Pursaklar Millet Kıraathaneleri İle Donatılıyor...
Pursaklar’da Kursiyerler Farkındalık Kazandı! mask
Pursaklar’da Kursiyerler Farkındalık Kazandı!
Çankaya Çocuk Teknoloji Evi Kayıtları Başlıyor... mask
Çankaya Çocuk Teknoloji Evi Kayıtları Başlıyor...
Sincan’da Can Dostlar İçin 68 Besleme Noktası... mask
Sincan’da Can Dostlar İçin 68 Besleme Noktası...
Ankara Elektrik Kesintisi! 15 Eylül 2022 Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
Ankara Elektrik Kesintisi! 15 Eylül 2022 Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
Ankara Elektrik Kesintisi! 16 Eylül 2022 Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
Ankara Elektrik Kesintisi! 16 Eylül 2022 Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
Keçiören’de Dikiş Atölyesi İle Üretime Destek! mask
Keçiören’de Dikiş Atölyesi İle Üretime Destek!
Pursaklar’ın Rüzgârı Teknofest’te Esti... mask
Pursaklar’ın Rüzgârı Teknofest’te Esti...

16 Eyl 2022 - 14:08 - Belediyeler

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Tarımın Kalbi 25. Kez Ankara Gölbaşı’nda Attı... mask
Tarımın Kalbi 25. Kez Ankara Gölbaşı’nda Attı...
Pursaklar Millet Kıraathaneleri İle Donatılıyor... mask
Pursaklar Millet Kıraathaneleri İle Donatılıyor...
Pursaklar’da Kursiyerler Farkındalık Kazandı! mask
Pursaklar’da Kursiyerler Farkındalık Kazandı!
Çankaya Çocuk Teknoloji Evi Kayıtları Başlıyor... mask
Çankaya Çocuk Teknoloji Evi Kayıtları Başlıyor...
Sincan’da Can Dostlar İçin 68 Besleme Noktası... mask
Sincan’da Can Dostlar İçin 68 Besleme Noktası...
Keçiören’de Dikiş Atölyesi İle Üretime Destek! mask
Keçiören’de Dikiş Atölyesi İle Üretime Destek!
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL