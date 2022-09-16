Ankara Haber: Mamak’ta Edebiyat Festivali...

Kültür sanat etkinliklerinin, festivallerin merkezi haline gelen Mamak yeni bir festivale daha ev sahipliği yapacak. 21 Eylül’de başlayacak olan festivalle edebiyat dergi ve kitaplarda kalmayacak, halkla buluşacak. Gençler, edebiyatımızın gerçek yapıcıları şairler, hikâyeciler ve romancılarla tanışacak.

Edebiyatın usta kalemleri, yazarları paneller, konferanslar ve atölyelerle gençlerle bir araya gelecek. Önemli konu başlıkları ile edebiyatın dünü, bugünü analiz edilecek. 25 Eylül’de sona erecek Ankara Edebiyat Festivali’nin gelenekselleşerek her yıl düzenlenmesi hedefleniyor.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Musiki Muallim Mektebi’miz gerçekten bilim, kültür ve sanatın buluşma noktası haline geldi. Bu yıl birincisi gerçekleştirilen “Ankara Edebiyat Festivali”ne ev sahipliği yapıyoruz. Tüm gençlerimizi, edebiyata gönül verenleri festivalimize davet ediyoruz. Mamak Musiki Muallim Mektebi’nde gerçekleştirilecek paneller, konferanslar eminim hepimizde yeni ufuklar açacaktır” dedi.