Ankara Haber: Mamak’ta Edebiyat Festivali...

Kültür sanat etkinliklerinin, festivallerin merkezi haline gelen Mamak yeni bir festivale daha ev sahipliği yapacak. 21 Eylül’de başlayacak olan festivalle edebiyat dergi ve kitaplarda kalmayacak, halkla buluşacak. Gençler, edebiyatımızın gerçek yapıcıları şairler, hikâyeciler ve romancılarla tanışacak.
Edebiyatın usta kalemleri, yazarları paneller, konferanslar ve atölyelerle gençlerle bir araya gelecek. Önemli konu başlıkları ile edebiyatın dünü, bugünü analiz edilecek. 25 Eylül’de sona erecek Ankara Edebiyat Festivali’nin gelenekselleşerek her yıl düzenlenmesi hedefleniyor.
Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Musiki Muallim Mektebi’miz gerçekten bilim, kültür ve sanatın buluşma noktası haline geldi. Bu yıl birincisi gerçekleştirilen “Ankara Edebiyat Festivali”ne ev sahipliği yapıyoruz. Tüm gençlerimizi, edebiyata gönül verenleri festivalimize davet ediyoruz. Mamak Musiki Muallim Mektebi’nde gerçekleştirilecek paneller, konferanslar eminim hepimizde yeni ufuklar açacaktır” dedi.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.