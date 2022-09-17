17 Eyl 2022 - 11:06- Belediyeler G: 17 Eyl 2022 - 11:07

Çankaya Evlerinde Yeni Dönem Kayıtları 19 Eylül'de Başlıyor...

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Çankaya Belediyesinin 100'den fazla farklı branşta kursların verildiği, etkinlikler ve eğitimlerle Çankayalıların ikinci adresi haline gelen Çankaya Evleri'nde yeni dönem başlıyor.  Çankaya Evleri'nde kurs kayıtları 19-30 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek.
Çankaya Evlerinde Yeni Dönem Kayıtları 19 Eylül'de Başlıyor... mask
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Çankaya Evleri'nde yeni dönem Ekim ayında başlıyor. 100'den fazla farklı branşta kursların verildiği, etkinlikler ve eğitimlerle Çankayalıların ikinci adresi haline gelen merkezlerde yeni eğitim dönemi kayıtları için başvurular 19 Eylül'de başlıyor. 30 Eylül'e kadar yeni eğitim dönemi kayıtlarını alacak Çankaya Evleri'ne başvurmak için bir fotoğraf ve kimlik fotokopisi yeterli olacak.

PASTACI ÇIRAĞI KURSU DEVAM EDİYOR

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in "21. yüzyılın halkevleri" olarak tanımladığı Çankaya Evleri, insanların sosyalleşmesi, yeni dostluklar edinmesi, kendilerini geliştirmesi ve kaliteli zaman geçirmesi için her dönem yenileniyor. Geçtiğimiz eğitim döneminde binlerce kursiyere hizmet veren Çankaya Evleri'nde kişisel gelişim, meslek edindirme ve hobi eğitimlerinin tamamı konusunda uzman eğitmenlerce gerçekleştiriliyor.

Yabancı dilde; İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, Rusça, kişisel gelişimde; diksiyon, anne-çocuk eğitimi, işaret dili, hobide; yağlı boya, bağlama, ud, gitar, keçe, kırkyama, tel kırma, karakalem, meslek edindirmede; bilgisayar, 10 parmak klavye, sahne makyajı gibi birbirinden farklı 100'den fazla branşının içinde yoga, pilates, spor aktiviteleri de bulunuyor. Ayrıca geçtiğimiz yıl Zübeyde Hanım Çankaya Evi'nde açılan ve profesyonel bir mutfakta devam eden pastacılık kursu da yeni dönemde kayıt alımına devam edecek.

HER YAŞ GRUBUNA GÖRE TASARLANDI

Her yıl Çankaya Evleri'nde binlerce Çankayalıyı buluşturduklarını söyleyen Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen, "Çankayalıların evi, halkın evi. Yeni eğitim döneminde de vatandaşlarımız istekleri ve ilgileri doğrultusunda Çankaya Evlerinden istedikleri gibi yararlanabilirler. Hem çocuklarımıza hem anne babalarına hem de büyükanne ve büyükbabalara aynı anda hizmet verebilen Çankaya Evlerimizin kapıları genç arkadaşlarımıza da açık. Gençlerimiz buralarda kütüphaneden faydalanıp derslerine çalışabilirler. Biz bu evleri her yaş grubuna göre tasarladık" dedi.

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17 Eyl 2022 - 11:06 - Belediyeler

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