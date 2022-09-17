17 Eyl 2022 - 11:13- Belediyeler G: 17 Eyl 2022 - 11:14

Pursaklar’ın Kahraman Gazileri Çanakkale’de...

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Vatan ve millet için hiç düşünmeden canlarını ortaya koyan gazilerin her zaman yanında olup, destek veren Başkan Ertuğrul Çetin, ilçe sınırları içerisinde ikamet eden gazilerle birlikte Çanakkale’yi ziyaret etti.
Pursaklar’ın Kahraman Gazileri Çanakkale’de... mask
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Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ilçede ikamet eden gazilerle birlikte Çanakkale’yi ziyaret ederek, destan yazan şehitleri mezarları başında dualarla andı. 

‘‘Gazilerimizle birlikte şehitler diyarı, kahramanlık yurdu Çanakkale’deyiz’’

Günün anlamına binaen özel bir açıklama yapan Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Gazilerimizle birlikte şehitler diyarı, kahramanlık yurdu Çanakkale’deyiz. Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Turhan Ecevit, Milletvekilimiz Jülide İskenderoğlu, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, TÜGŞAV Başkanı Lokman Aylar, il müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve sendika temsilcilerine misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ediyorum.

Her Türk halkının, bu vatan için canlarını feda eden şehitlerin yer aldığı ve toprağı kanla sulanan Çanakkale’yi mutlaka görmesi gerekiyor. Onların aziz hatırasını saygıyla selamlıyorum. Bu vesileyle şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize de uzun ömürler diliyorum’’ diye konuştu. 

Başkan Ertuğrul Çetin, gazilerle birlikte Çanakkale’de, Pursaklar’ın Şehidi Astsubay Kıdemli Çavuş Murat Düger’in şehadetinin 10.seneyi devriyesinde mevlüt programı düzenledi. Mevlüt programında şehit Düger başta olmak üzere tüm şehitlere el açılarak dualar edildi. Mevlüt programının ardından Belediye Başkan Ertuğrul Çetin ve gaziler, Çanakkale Şehitliği, 57.Piyade Alayı Şehitliği ve Şehitler Abidesi gibi tarihe ışık tutan önemli yerleri ziyaret ederek, vatan uğruna şehit düşen kahraman askerlere dualar etti. Gezilerin ardından Başkan Çetin, TÜGŞAV Çanakkale Temsilciliğinin düzenlemiş olduğu akşam yemeğine şehit yakınları ve gazilerle birlikte katılım sağladı.

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17 Eyl 2022 - 11:13 - Belediyeler

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