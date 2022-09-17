17 Eyl 2022 - 16:10- Yaşam

Okul Döneminde Çocukların Bağışıklığını Korumak İçin Bu Önerilere Dikkat!

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Eylül ayı itibariye okullar açıldı. Artan Covid vakaları ve mevsim geçişi nedeniyle bağışıklık güçlendirmek gittikçe önem kazanıyor.

Okul Döneminde Çocukların Bağışıklığını Korumak İçin Bu Önerilere Dikkat! mask
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Okula giden çocuğunuzun bağışıklığını güçlendirmek için Nutrist Beslenme ve Psikoloji Danışmanlık Merkezi’nden Anne&Çocuk Diyetisyeni İrem Hatipoğlu ebeveynlere önerilerde bulundu. 

1.Çocuğunuza her gün mutlaka sağlıklı kahvaltı yaptırın.

Kahvaltı, çocuklar için hala günün en önemli öğünü olmaya devam ediyor. Dengeli ve yeterli protein alan öğrenciler derslerine daha kolay odaklanır, gün içinde kendisini daha enerjik hisseder. Proteinin yanı sıra, kahvaltıda tüketilen yulaf, ceviz, fındık, badem vb. kuruyemişler, taze sebze ve meyvelerle bağışıklık sistemi sabah saatlerinden itibaren desteklenmiş olur. 

Sağlıklı kahvaltı önerileri:

Süt + şeker ilavesiz müsli veya granola

Kaşarlı omlet + domates, salatalık ve mümkün olduğu kadar yeşillik

Beyaz peynirli domatesli tam tahıllı tost + ceviz

Haşlanmış yumurta + taze meyve + süt 

2. Vitamin ve mineral yetersizliklerini önleyin.

D vitamini, B12 vitamini, demir gibi önemli vitamin ve minerallerin eksikliği bağışıklığı düşürür, zeka gelişimini yavaşlatır, ders başarısını ve odaklanma süresini düşürür, çocuğunuzu hastalıklara açık hale getirir.

Çocuk doktorunuza veya çocuk diyetisyeninize danışarak çocuğunuza düzenli omega-3, D vitamini ve  kandaki yetersiz mikro besin öğelerini takviye yoluyla verin. 

3. Yüksek şekerli ve yağlı besinleri mutlaka sınırlayın.

Okul süresince çocukların şekerli meyve suyu tüketmeleri, cips çikolata gibi yüksek kalorili hazır gıdaları yemesi öncesinde enerji yoğunluğu ile dikkat dağınıklığına, sonrasındaysa ani yorgunluğa ve rehavete yol açacaktır. Boş enerji kaynağı olan bu yiyecekler iştah kapanmasına ve çocuğunuzun asıl ihtiyacı olan değerli besin öğelerinin alınmasını engelleyecektir. Yeterli besin öğesi, vitamin ve mineral alamayan çocukların bağışıklık sistemi düşer ve hastalıklara açık hale gelir. 

4. Baharatlardan faydalanın.

Baharatlar, antiviral ve antibakteriyel özellikleriyle bağışıklık dostudur. Özellikle sebze yemeklerine zerdeçal, zencefil, kimyon, köri; et yemeklerine kekik, nane, kırmızı toz biber ekleyerek hem çocuğunuzun hem de ailenizin bağışıklığını güçlendirebilirsiniz. Baharatlar farklı aromaları ile çocukların damak tadının gelişmesine de yardımcı olmaktadır. Süt ve yoğurda tarçın ekleyebilir, salataları fesleğen ve zahter ile zenginleştirebilirsiniz. 

5. Uyku dostu besinler tercih edin.

Vücut uykuda dinlenir, çocukların büyüme ve gelişimi en hızlı uyurken olur. Bu nedenle yeterli ve kesintisiz uyku hem bağışıklık hem de gelişim için çok önemlidir. Uyumadan önce çay, kahve, çikolata gibi kafein içeriği yüksek gıdaların alımı uykudan 5-6 saat önce tamamlanmalıdır.

Uykudan önce atıştırmalık ihtiyacı olursa çocuğunuz için glisemik yükü yüksek besinler yerine ılık süt yanında 2-3 adet fındık tercih etmeniz yeterli olacaktır. Yine de, rahat bir uyku için uyumadan 2.5-3 saat öncesinde besin alımının kesilmesi faydalı olacaktır.

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17 Eyl 2022 - 16:10 - Yaşam

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