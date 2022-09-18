18 Eyl 2022 - 22:48- Belediyeler

Ankara Yaz Şenliklerinde Selda Bağcan’ dan Unutulmaz Konser!

ABONE OL Google News Sayfamız

Büyükşehir Belediyesi, ‘Ankara Yaz Şenlikleri ve Konserleri’ ile başkentin dört bir yanında ünlü sanatçı ve müzik gruplarını Başkentlilerle buluşturuyor. Konserler kapsamında bu hafta Mamak’ta Selda Bağcan, Çamlıdere’de ise Ankaralı Yasin sevenlerine unutulmaz bir akşam yaşattı.
Ankara Yaz Şenliklerinde Selda Bağcan’ dan Unutulmaz Konser! mask
+16
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Ankara Büyükşehir Belediyesi yaz şenlikleri ve konserlerine aralıksız devam ediyor. ‘Ankara Yaz Şenlikleri ve Konserleri’nin eylül ayı konserleri kapsamında bu hafta Mamak’ta ünlü sanatçı Selda Bağcan, Çamlıdere’de ise Ankaralı Yasin sahne aldı. 

BAĞCAN MAMAKLILARI COŞTURDU

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Mamak Nato Yolu Caddesi’nde Selda Bağcan konseri gerçekleştirdi. 7’den 70’e her yaştan Başkentlinin yoğun ilgi gösterdiği konserde, sanat hayatında 50. yılını doldurduğunu belirten Selda Bağcan, “Güzel ve coşkulu bir konserdi. Ankara’da çok konser olur bu kadar coşku beklemezsin, doymuş oluyorlar konserlere ama konserimiz çok coşkuluydu” derken Ankaralı Yasin de duygularını şu sözlerle dile getirdi:

“Ankara Büyükşehir Belediyemizin düzenlemiş olduğu ‘Yaz Şenlikleri ve Konserleri’ etkinleri kapsamında Çamlıdere’deyiz. Başkanımız Mansur Yavaş’a teşekkürlerimi sunuyorum. Tüm Çamlıderelilere iyi eğlenceler diliyorum.” 

BAŞKENTLİLERDEN KONSERLERE YOĞUN İLGİ

‘Ankara Yaz Şenlikleri ve Konserleri’ne katılarak sevdiği sanatçılarla buluşan vatandaşlar Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederek, şunları söyledi:

-Nuray Dalmıç: “Selda Bağcan yıllardır görmeyi çok arzuladığım biri. Yakından görme şansına eriştiğim için çok mutluyum. Kendisini çok seviyorum, Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyorum.”

-Beyhan Ortakçı: “Çok sevdiğimiz ve değer verdiğimiz bir isim Selda Bağcan. Çok mutluyum.”

-Garip Ortakçı: “Gençliğim Selda Bağcan ile geçti diyebilirim. Rüyalarımızın sanatçısı, çok teşekkür ediyoruz.”

-Arda Çakır: “Çok heyecanlıyım, çok mutluyum. Selda Bağcan’ı daha öncede dinlemiştim, çok kez konserine gitme fırsatım oldu. Çok sevdiğim usta bir sanatçı.”

-Suzan Acer: “Çocukluğumun, gençliğimin sanatçısı. Ailecek çok seviyoruz. Ablamız mahallemize gelmiş ne kadar güzel, çok mutlu oldum. Teşekkür ederiz.”

-Filiz Aydın: “Mansur Başkan’ımıza helal olsun her konuda insanlarımıza destek veriyor. Konserler çok güzel. Başkanımıza teşekkürlerimi iletiyorum.”

Ankara, birbirinden ünlü sanatçıların konserlerine ev sahipliği yapmaya devam edecek. 21 Eylül’de Grup Madrigal Anıtpark’ta, 24 Eylül’de Fuat Saka Esertepe Rekreasyon Alanı’nda, yine aynı tarihte Nurullah Akçayır Kalecik’te sevilen şarkılarını seslendirecek.

# Ankara Yaz Şenliklerinde Selda Bağcan’ dan Unutulmaz Konser!, Ankara Yaz Şenlikleri Konserleri!, selda bağcan haberleri, selda bağcan, selda bağcan kaç yaşında, Selda Bağcan Ankara Konser
# ANKARA HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Haber; Aşıklık Geleneği Sincan’da Yaşatıldı... mask
Ankara Haber; Aşıklık Geleneği Sincan’da Yaşatıldı...
Seymenler, Karakeçili Şenliği’ne Ayrı Bir Renk Kattı... mask
Seymenler, Karakeçili Şenliği’ne Ayrı Bir Renk Kattı...
Kahramankazan Emirgazi Mahallesinde Çifte Hizmet... mask
Kahramankazan Emirgazi Mahallesinde Çifte Hizmet...
Çankaya Evlerinde Yeni Dönem Kayıtları 19 Eylül'de Başlıyor... mask
Çankaya Evlerinde Yeni Dönem Kayıtları 19 Eylül'de Başlıyor...
Pursaklar’ın Kahraman Gazileri Çanakkale’de... mask
Pursaklar’ın Kahraman Gazileri Çanakkale’de...
Ankara Elektrik Kesintisi! 17 Eylül 2022 Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
Ankara Elektrik Kesintisi! 17 Eylül 2022 Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
Akyurt'ta Ahilik Haftası Kutlamaları... mask
Akyurt'ta Ahilik Haftası Kutlamaları...
Ankara Haber: Mamak’ta Edebiyat Festivali... mask
Ankara Haber: Mamak’ta Edebiyat Festivali...
Kadın Çiftçilere Yüzde 90 Hibe ile Tavuk Desteği... mask
Kadın Çiftçilere Yüzde 90 Hibe ile Tavuk Desteği...
Pursaklar’da Kursiyerler Farkındalık Kazandı! mask
Pursaklar’da Kursiyerler Farkındalık Kazandı!

18 Eyl 2022 - 22:48 - Belediyeler

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Ankara Haber; Aşıklık Geleneği Sincan’da Yaşatıldı... mask
Ankara Haber; Aşıklık Geleneği Sincan’da Yaşatıldı...
Seymenler, Karakeçili Şenliği’ne Ayrı Bir Renk Kattı... mask
Seymenler, Karakeçili Şenliği’ne Ayrı Bir Renk Kattı...
Ankara Yaz Şenliklerinde Selda Bağcan’ dan Unutulmaz Konser! mask
Ankara Yaz Şenliklerinde Selda Bağcan’ dan Unutulmaz Konser!
Kahramankazan Emirgazi Mahallesinde Çifte Hizmet... mask
Kahramankazan Emirgazi Mahallesinde Çifte Hizmet...
Pursaklar’ın Kahraman Gazileri Çanakkale’de... mask
Pursaklar’ın Kahraman Gazileri Çanakkale’de...
Çankaya Evlerinde Yeni Dönem Kayıtları 19 Eylül'de Başlıyor... mask
Çankaya Evlerinde Yeni Dönem Kayıtları 19 Eylül'de Başlıyor...
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL