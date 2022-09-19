19 Eyl 2022 - 21:16- Yaşam

Dikkat! Sinirlilik ve Paranoya Alzheimer Belirtisi Olabilir

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Kendisini çoğunlukla unutkanlıkla gösteren Alzheimer hastalığına toplumda giderek daha fazla rastlanıyor. 65 yaş üstü 100 kişiden  8'inde  Alzheimer hastalığı görülüyor. Alzheimer hakkında merak edilenleri DoktorTakvimi.com uzmanlarından Uzm. Dr. Yılmaz Niyazi Yazman, anlatıyor.
Dikkat! Sinirlilik ve Paranoya Alzheimer Belirtisi Olabilir mask
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En sık görülen demans (bunama) türlerinden biri olan Alzheimer, beynin tamamını etkileyerek beyin hücrelerinin ölmesine ve beyinde atrofiye (küçülme) neden oluyor. 65 üzerinde görülme sıklığı artıyor, 85 yaş ve üzerinde yüzde 50 sıklıkta görülüyor. Alzheimer hastalığının sinsi başlangıçlı, geri dönüşümü olmayan ve ilerleyici bir hastalık olduğunu söyleyen DoktorTakvimi.com uzmanlarından Uzm. Dr. Yılmaz Niyazi Yazman, Alzheimer’ın yaşlılarda önemli oranda ölüme neden olan hastalıklar arasında yer aldığını belirtiyor.  

Uzm. Dr. Yazman, hastalığın belirtilerini şöyle sıralıyor:

Unutkanlık-hafıza kaybı: Erken dönemde yakın hafıza etkilenir ve hastanın unutkanlıklarının başladığını çoğunlukla hasta yakınları fark eder. Dil becerilerinde bozulma: Kelimeleri bulmada ve iletişim kurmada zorlanma. Görsel ve uzaysal becerilerde bozulma; yolunu kaybetme, araç kullanırken kaybolma gibi. Karmaşık görevleri yerine getirmede zorlanma: Hastaya masanın üzerindeki kağıdı alıp ikiye katlayıp tekrar masaya koyması söylenir. Kişi bu görevi yerine getiremez. Motor fonksiyon ve koordinasyon bozukluğu. Planlama ve organizasyon bozukluğu. Yer ve zaman oryantasyonunda bozulma. Kişilik bozukluğu, sinirlilik, ajitasyon, paranoya, halüsinasyon gibi psikiyatrik belirtiler: Çoğu hasta bakıcısını hırsızlıkla; bazı hastalar ise çocuklarını kendinden habersiz evini sattırmak istemekle suçlar. 

Tedavide amaç hastalığın ilerlemesini yavaşlatmak

Alzheimer hastalığının tansiyon, şeker, beyin damar hastalığı, kalp hastalığı olanlarda sedanter (hareketsiz) bir yaşam sürenlerde daha sık olarak görüldüğüne dikkat çeken Uzm. Dr. Yazman, “Yeterli ve dengeli beslenen, fiziksel olarak ve sosyal olarak aktif olan kişilerde Alzheimer’a daha az rastlanıyor. Ancak bu hastalıkta değiştirilemeyen risk faktörleri de bulunuyor. Yaş, ailede Alzheimer hastalığı öyküsü ve Down sendromu bu faktörler arasında yer alıyor. Alzheimer’da tedavide amaç hastalığın ilerlemesini yavaşlatmaktır. Ayrıca psikiyatrik şikayeti olan hastalarda antidepresan, antipsikotik ilaçlar da kullanılır” diyor. 

Yeterli düzeyde C, D vitamini, B kompleks vitamini aldığınızdan emin olun

DoktorTakvimi.com uzmanlarından Uzm. Dr. Yılmaz Niyazi Yazman, Alzheimer hastalığından korunmak için şunları öneriyor: “Kitap okumak, resim yapmak, puzzle yapmak, bulmaca çözmek, kelime oyunu oynamak gibi zihinsel faaliyetlerde bulunun. Fiziksel ve sosyal aktiviteleri ihmal etmeyin. Örneğin haftada 2 saat ve daha fazla fiziksel aktivitede bulunabilir, çeşitli sosyal aktivite, grup ve kurslara katılabilirsiniz.

Yeterli düzeyde C, D vitamini, B kompleks vitamini aldığınızdan emin olun. Tansiyon, şeker, kolesterol ve trigliserit düzeylerinizi kontrol altında tutun. Alkol ve sigara kullanıyorsanız bırakın. Yeterli ve kaliteli uyuyun. Kilonuzu ideal sınırlar içinde tutmaya çalışın. Depresyon, anksiyete, paranoid bozukluk gibi rahatsızlıklar yaşıyorsanız tedavisini yaptırın.”

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19 Eyl 2022 - 21:16 - Yaşam

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