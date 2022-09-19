AK Partili O İsim Açıkladı: “Seçimler erken olabilir”

BURSA (İGFA) –Gazeteci yazar Mesut Demir, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ile “Seçime 5 Dakika Mola” söyleşisi gerçekleştirdi.

İşte gündemin ilk sırasına oturacak Mesut Demir’in yazısı…

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ile “Seçime 5 Dakika Mola” dedik ve seçim takvimi, adaylık süreci, ekonomi, esnaf, çiftçi ve vatandaşın saha tepkileri, anketler ve Bursa yatırımlarını konuştuk.

Seçim takvimi ile başladı söyleşimiz Davut Gürkan ile…

“Bizlere bildirilen 14 Mayıs 2023 tarihinde genel seçimler olacak. Ancak daha erken de olabilir. Şuanda bildirilen resmi bir erken seçim takvimi yok ama daha öne de alınması söz konusu olabilir…”

“SAHADA SEÇİM ANTRENMANI YAPTIK”

AK Parti teşkilatının bir seçim varmış gibi teyakkuza geçtiğini, “Yüz yüze 100 gün” projesi çerçevesinde tüm milletvekilleriyle girilmedik sokak, köy bırakmadıklarını vurguladı Davut Gürkan…

“Muhalefetin abartmada, sahayı köpürtmede sınır tanımadığını gördük saha çalışmalarımızda. Bu durum teşkilatı bir seçim varmış gibi bir teyakkuza geçirdi. Çünkü bu yüz yüze gönül gönüle programında milletvekillerimizin hep beraber bir arada olması, artan teşkilatlarımızın onlarla beraber hareket ediyor olması ve her gittiğimiz mahalle ile alakalı ilçe ile alakalı çok güzel sonuçlar aldık. Vatandaş da hasbihal edince vatandaş rahatlıyor. Konuşunca bir sıkıntısı, derdi varsa size anlatınca çok daha rahatlamış hissediyor. Herkes ‘hep seçim zamanı geliyor’. Biz seçime en az 8-10 kala gitmiş olduk vatandaşımıza. Vatandaş ‘Seçim mi var?’ demeye başladı. Türkiye'nin en farklı uygulamasını yaptık. Bütün vekillerimiz aynı anda tek bir ilçeye girince, o sahada ciddi bir hareketlilik sağladı. Seçim dönemindeki gibi minibüslerimizi giydirdik. Hem il yönetiminden hem de ilçe yönetiminden katılımla dolaştık sahada. Vatandaşlarımızın gündemindeki konuları aldık ana başlıklarıyla. Bu çalışmayla vatandaşlarımızın bizden beklentilerini görmüş, tespit etmiş olduk. Dolayısıyla seçime çok daha iyi hazırlanmış olacağız. Bizden talep, istek ve önerileri sunan vatandaşlarımıza, seçim döneminde gittiğimizde ‘Bakın siz bizden bunu istediğiniz, biz de bunları yaptık’ diyeceğiz…”

“SEÇİM MARATONU ARALIK’TA BAŞLIYOR”

Vatandaşların genele yönelik söylediği hayat pahalılığı, fiyatların biranda yükselmesi, arsa, ev ve araba fiyatlarının ulaşılabilirliği ile alakalı talep ve şikayetlerinin olduğunu anlatan Başkan Davut Gürkan, son TOKİ projesinin vatandaşın yüreğine su serptiğini ifade etti…

“Hükümetimizin vatandaşın yanında olduğunu gösterdi TOKİ projesi. Yüz yüze gönül gönüle çalışmamızı bitirmiyoruz. 1 Ekim’de Meclis açıldığında Genel Merkez’den gelen önceki dönem Genel Başkan Yardımcılarımız, önceki dönem bakanlarımız ile birlikte sahada çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu bizim seçime girdiğimizi gösteriyor. Bize göre seçim atmosferine 3 ay sonra girmiş olacağız. Seçim 14 Mayıs olsa, 3 ay geriye geldiğinizde Mart ayı, kamu istifaları deseniz 2 ay geriye geliyor. Ocak ayı başı oluyor. Yani seçim atmosferine Aralık ayında giriyoruz. Bundan sonra sahaya çıktığımızda karşımıza ne çıkacağını, vatandaşlarımızın ne isteyeceğini biliyoruz. O yönden rahatız…”

“AVRUPA’DA PANİK, TÜRKİYE’DE RAHATLIK VAR…”

Saha çalışmalarında bazı sorunları anında çözdüklerine de dikkat çekti Davut Gürkan…

“Milletvekilleri ile saha çalışmalarında vatandaşların hızlı halledilebilir sorunlarını ilgili belediye başkanı, kurum yöneticileri ile direk temasa geçerek anında çözmüş olduk. O da çok farklı bir sinerji kattık. ‘Sorunu not aldık, sonra çözeriz’ demedik. Biz saha çalışmalarıyla reel bir anket yapmış olduk. Geçen gün sayın Bahçeli'de ‘Para anketörlerin değil, parayı veren düdüğü çaldı’ dedi. Biz anketleri Genel Merkez tarafından sürekli yaptırıyoruz zaten. Bu ay da bir anket çalışmamız olacak. Yoksa AK Parti’nin 21 yıllık bu dinamizmi kolay değil. 21 yıldan beri iktidardasınız, bununla alakalı ciddi sahada yüksek performansınıza yetişebilecek bir muhalefet yok karşımızda. Anketlerde gerçeği gören bir parti ona göre dersini alır. Yani ben şurada düşmüşüm, burada yükselmişim. Anketlerden ders alınması lazım. Önceden kararsız seçmen oylarında ciddi bir artış vardı. Temmuz ayında asgari ücret zammından buyana, EYT ile ilgili yapacaklarımızı açıkladıktan sonra Ağustos ayı itibariyle anketlerde ciddi bir ivme kazandık. 13 Eylül’de açıkladığımız TOKİ projesi de bunların üzerine çok daha farklı katma değer sağladı. Şuan bir anket yapılsa, vatandaşın çok daha moral motivasyonla AK Parti'ye baktığını göreceğiz. Vatandaş yurt dışında uygulanan tasarruf tedbirlerini görüyor. Ülkeler sanki pandemiye girmiş gibi elektrik, doğalgaz yasakları koymaya başladı. Büyük binaların elektriklerini söndürüyorlar. Klima açıkken kapısı açık olana 750 euro ceza kesiyorlar. Elektrikli araçların şarj kısıtlamaları getiriyorlar. Bu panik havasını bütün vatandaşımız görüyor. Biz Türkiye’de böyle bir şey panik havası yaşatmadık vatandaşlarımıza. Hayat pahalılığı ile ilgili bir sıkıntı var. Devletimiz de gerek denetimlerle, arz talep dengesiyle alakalı arz dengelemeye çalışarak gerekli önlemi alıyor. Yıl sonuna doğru olumlu, pozitif havayı etkileyecek unsurlar olacağını düşündüğümüz için daha moral ve motivasyonumuz yüksek…”

“SÖZ VERDİK, EYT SEÇİMDEN ÖNCE ÇÖZÜLECEK…”

Türkiye’de 5 milyon insanı ilgilendiren Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili net ve kararlı konuştu Başkan Davut Gürkan…

“EYT seçimden önce mutlaka çıkacak. EYT’nin sözünü verdik ve yapmamız gerekiyor. Biz neden EYT ile ilgili ince eleyip sık dokuyoruz? Devletin sürdürülebilirliği esastır. Birçok kimse EYT’yi

bir an önce düşürmenin derdine düşüyor belki ama Süleyman Demirel Hükümeti zamanında 38-39 yaşındaki emekli olan insanların hala biz paralarını ödüyoruz, sıkıntısını yaşıyoruz. Devlete ciddi bir yük. 39 yaşında olan insanın neredeyse devlete çalıştın 2 katı devlet maaş vermiş oldu. Kolay bir şey değil, devletin üzere ciddi bir yük. Avrupa'da emekli olma yaşına bakıyorsunuz, 65 TL'den 67'ye çıkarma ile alakalı ciddi bir çalışmaları var. Avrupa Birliği ülkelerinin ekonomik güçlerine baktığınız zaman bizim kişi başına milli gelir seviyesinin neredeyse 7-8 katımız daha yüksek olmasına rağmen, bu tür devletler bile emeklilik yaşıyla ilgili aşağı düşürmenin derdinde. Çünkü erken emekli ettiğimiz bir insanın sahada boş durması imkansız. Emekli maaşı ile geçinme ihtimali yok. O yine çalışacak, dinamik bir insan. Türkiye'nin yaş ortalaması 74 şu an. Onları ihtiyar saymıyoruz artık…”

EKONOMİK KRİZ NE ZAMAN DÜZELECEK?

Enflasyon, hayat pahalılığı ile birlikte ekonomik sıkıntıların ne zaman düzlüğe çıkacağını paylaştı Gürkan…

“Ekonominin tamamen düzlüğe çıkması Mart-Nisan ayını bulacak. Yıl sonuna doğru biz enflasyonun biraz daha dengelenmeye başladığını hissedeceğimiz bir dönem olacağını düşünüyoruz. Arz-talep dengesi oturdukça, döviz ile ilgili kur dengeleri stabil hale geldikçe daha rasyonel düşünmeye başlayacağız. Enflasyonda kendine göre frenlemeye başlamış olacak. Cumhurbaşkanımız da ona istinaden ekonominin düzlüğe çıkacağı tarihi veriyor zaten…”

“6’LI MASA SEÇİME DOĞRU DAĞILACAK”

Millet İttifakı partilerinden oluşan 6’lı masa ile ilgili de konuşan Davut Gürkan, 6’lı masanın dağılmasının kaçınılmaz olduğuna vurgu yaptı…

“Ben 6’lı masanın seçime doğru daha fazla çatırdayacağını, seçim yaklaştıkça bir araya gelemeyeceklerini düşünüyorum. Kendileri de söylemeye başladılar, ‘Seçime hep beraber girmeye gerek yok. Müstakilen kendimiz girelim. Meclis’e girmekse mesele, biz kendi tabanımızdan oylarımızı alır, Meclis’e gireriz’ diye söylemleri var. Herkes kendini birbirine mahkum gibi lanse etmeye başladıkça rahatsızlıklar başladı. Bu rahatsızlıkların seçim yaklaştıkça daha fazla olacağını ve bu masanın dağılacağına adım gibi eminim…”

“MART AYINDA DOĞALGAZ İLE BÜYÜK MADDİ KAZANIM OLACAK…”

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Abdülhamid Han Sondaj Gemisi’nin doğalgaz çalışmaları hakkında da son bilgileri paylaştı…

“Bakanlığımızın verdiği bilgide 2023 mart ayı itibariyle biz çıkardığımız doğalgazı sahada kullanmaya başlayacağız. Ülkenin doğal kaynaklarını kullanan bir ülke değiliz. Enerjide neredeyse yüzde 90 dışa bağımlı olan bir ülkeyiz. Pandemiyi sıkıntılarla atlattık belki ama bu hammadde yokluğu ile alakalı bir durum. İnşallah doğalgazı arttırdığımız zaman ki, bütün evlerimizin doğalgaz ihtiyacını karşılayabilecek bir doğalgaz rezervi var elimizde. İnşallah 2023 Mart ayı itibarıyla kullanmaya başlayacağımız doğalgazın çok ciddi maddi getirisi olacak…”

HIZLI TREN, TOOG VE RAYLI SİSTEM MÜJDESİ…

Bursa yatırımlarından hızlı tren konusunda bir gecikme ve mahcubiyet yaşadıklarını ifade etti Davut Gürkan…

“Birincisi zaten hızlı trende bir gecikme yaşadık, onun mahcubiyetinin farkındayız.

Ama çok büyük projeler bunlar, sıradan projeler değil. Malum teknik olaylardan dolayı bir sıkıntımız oldu ama şuanki plan itibaren aksayan bir durum yok.

Söylediğimiz tarihi itibariyle inşallah hayırlısıyla Bursa'ya kazandırmış olacağız. Raylı sistemle ilgili Şehir Hastanesi’ne ulaşım çalışmalarında Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü ile yerinde incelemeler yaptık. Ayrıca ekstradan da üniversite Görükle hattını da raylı sistemi dahil ettik. TOOG’da dünya markası bir proje ve Bursa’da olması bizim için çok önemli. TOOG otomobili 29 Ekim’de banttan inecek. Büyükşehir Belediyesi ciddi kavşak çalışmaları yapıyor. Çalı yolunda Karayolları’nın çalışmaları var. Devlet Su İşleri yapılan göletlerle alakalı işte yüzde 55-60 seviyelerini geçmiş olan bütün göletlerin üzerine ciddi bir ağırlık vermeye başladı. Büyükşehir Belediyesi tarafından Hanlar Bölgesi’ne çok ciddi bir yatırımlar yaptık. Bu tarihi proje 40 yılın hayaliydi. Son çevre düzenlemelerine başlamış olduk. Bursa’da şantiye gibi çalışıyoruz…”

“MİLLİ EĞİTİMDE REKORA DEVAM, SAĞLIKTA RANDEVU KUYRUĞUNA SON”

Sağlıkta randevu sorunu, Milli Eğitim’de okul ve dersliklerle ilgili Bursa’nın durumundan bahsetti Davut Gürkan…

“Milli Eğitim ile alakalı yeni öğretim yılı sonuna kadar 165 okulumuz devreye girecek. Depreme karşı güçlendirmede Türkiye’de okulların yüzde 100’ü güçlendirildi. 2002 yılında ilköğretimde derslik başına düşen öğrenci sayısı 44, ortaöğretimde 39’du. 2022’de ilköğretimde derslik başına düşen öğrenci sayısı 27, ortaöğretimde 22’ye düştü. 2002’de 9 bin derslik vardı Türkiye’de, şimdi 30 bin derslik var. Milli Eğitim’de 3 milyar 200 milyon lira ödenek ayrılmıştı Bursa’ya. Bu ödeneklerin büyük bir kısmı geldi.

Sağlıkta son zamanlardan randevu ile ilgili uzun tarih vermeleri konusunda sıkıntı vardı. Eylül ayında 351 doktorumuzun ataması gerçekleştirildi. Son maaş ve performans ücreti artışıyla birlikte doktorların özel hastanelerden kamu hastanelerine dönüş sayısı 6 bini geçti. Bursa’da özel hastaneden kamu hastanelerine dönen doktor sayısı yüzde 100’e yaklaştı.

Merkezi Hükümet’in Bursa’ya ne kadar önem verdiğini, yatırımlarla alakalı ne kadar muslukları açmış olduğunu görüyoruz…”

“BURSA’YA 8 BİN 650 DEĞİL, 16 BİN SOSYAL KONUT..”

TOKİ sosyal konut projesi ile ilgili Bursa’ya verilen 8 bin 650 konutun aslında 16 binin üzerinde olduğuna dikkat çekti Başkan Gürkan…

“TOKİ projesi bizim Bursa için çok özel bir durum. Bursa zaten en fazla göç alan illerden bir tanesi. En fazla istihdam sağlayan illerden bir tanesi. Sahada işsizlik var diye söylüyoruz ama Büyükşehir Kariyer Ofisi’ne iş başvurusu 30 bin civarında, diğer yandan istihdam açığı 5 bin civarında. İŞKUR’da da aynı şekilde. Birincisi iş beğenmemezlik var. İkincisi vasıflı eleman bulmada çok ciddi sıkıntı yaşıyoruz. Bursa’nın böyle bir kaderi var. İstihdam ile ilgili durum böyle iken konut ile açığını kapatacak TOKİ projesi, Bursa’ya ciddi katkı sağladı. TOKİ Projesi’nde 8 bin 650 konut açıklanmıştı. Diğer taraftan Büyükşehir, Osmangazi ve Yıldırım belediyelerinin yapmakta olduğu 8 bin 600 sosyal konut var. Yani toplamda Bursa’ya 16 binin üzerinde konut yapılıyor. Bunlar hakikaten sahada vatandaşımıza dokunan çalışmalar. Şunu unutmamak lazım. Bursa gelişen, büyüyen bir şehir. Dolayısıyla bu projeler bunlarla sınırlı olacak diye bir şey yok. Yeni konut arazileri aramaya devam edeceğiz. TOKİ projelerinin satışında yüzde 20 gençlere, yüzde 20 emeklilere, yüzde 5 engelli, yüzde 5 şehit ailelerine ayırdık. Kalan yüzde 50’yi de diğer vatandaşlarımıza ayırdık. Bugüne kadar 1 milyon 750 bine yakın müracaat oldu. 31 Ekim’e kadar müracaatlar devam edecek. 500 bin haneye konut dediğimizde yaklaşık 2 milyon kişiye hitap ediyor. 20 yılda 1 milyon 170 bin konut yapmışız. Yıla böldüğünüzde 58 bin konut yapar. Yani 5 yılda 290 bin konut yapar. Önümüzdeki 5 yılda bu konut projesini çok rahat yaparız. Muhalefet bunu bile beğenmiyor. Dalga geçer gibi söylemleri var. Muhalefet olumsuz konuştukça vatandaşlarımız bize daha fazla güveniyor. Muhalefet istemezük anlayışıyla söylemlerde bulunuyor. Havaalanları, şehir hastaneleri, köprü ve yollara karşılardı. Şimdi toplu konut projesine de karşılar. Biz onları vatandaşımıza havale ediyoruz. Vatandaşımız onlarla ilgili kararı da İnşallah zaten seçim zamanı verecektir. AK Parti teşkilatları ve hükümet olarak önümüzdeki süreçte gelecek nesillere güzel bir ülke bırakabilmek için, güzel bir ülkede yaşayabilmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Biz Bursa'yı daha nasıl yaşanabilir, daha nasıl huzurlu bir kent haline getirebiliriz, daha nasıl fazla istihdam sağlayabiliriz düşüncesi ile hareket ediyoruz. Bunun için de elimizden geleni yapmaya vekillerimizle teşkilatlarımızla bütün kademelerimizle beraber çalışıyoruz…”

Görünen o ki, Bursa’da hızlanan siyaset, önümüzdeki süreçte daha da hızlanacak.

Umuyor ve ümit ediyoruz ki, sonuçta Bursa ve Türkiye kazansın.

Sağlıklı ve esen kalın…