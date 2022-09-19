Ankara Haber; Gişe Rekortmeni "Bergen" Çankayalılarla Buluşuyor...

Çankaya geleneği "Açık Hava Sinema Günleri", ünlü sanatçının unutulmaz hayat hikayesini beyaz perdeye taşıyan "Bergen" filmi devam ediyor. Gişe rekortmeni film, 23 Eylül'de Ayrancı Pazaryeri'nde, 24 Eylül'de ise Arcadium AVM arkasında yer alan otopark alanında saat 19.30'da ücretsiz olarak gösterilecek.

ERDAL BEŞİKÇİOĞLU VE FARAH ZEYNEP ABDULLAH BAŞROLDE

Senaryosunu Yıldız Bayazıt ve Sema Kaygusuz’un yazdığı ‘Bergen’ filminde, Bergen’in gücünü hayallerinden, sesinden ve hayata dair hiç vazgeçmediği umudundan alan yetenekli bir müzisyen olduğu vurgulanıyor. Vizyonda yaklaşık 5.5 milyon izleyici tarafından izlenen ‘Bergen’ filminin yaratıcı yapımcılığını Mine Şengöz üstlendi. Yönetmenliğini Mehmet Binay ve Caner Alper’in üstlendiği filmin güçlü oyuncu kadrosunda bütün şarkıları seslendiren Farah Zeynep Abdullah’la birlikte, Erdal Beşikçioğlu ve Tilbe Saran başrolleri paylaşırken; filmin oyuncu kadrosunda Nergis Öztürk, Ali Seçkiner Alıcı, Ahmet Kayakesen, Arif Pişkin, Şebnem Sönmez, Nurcan Eren ve Suzan Kardeş gibi birbirinden yetenekli isimler yer aldı. ‘Bergen’in müzikleri ise usta sanatçı Mazlum Çimen ve Saki Çimen’e ait.

ONBİNLERCE ÇANKAYALI SİNEMA GÜNLERİNDE BULUŞTU

Temmuz ayında başlayan ve Eylül ayının son haftasına kadar devam eden Çankaya Açık Hava Sinema Günleri etkinliği, Bergen film gösterimi ve 25 Eylül Pazar akşamı Kurtuluş Parkında Eltilerin Savaşı ile sona erecek. 3 aylık gösterim maratonu Başkentlilerden de büyük ilgi gördü. Şimdiye kadar 40 binden fazla Çankayalıyı açık havada sinema ile buluşturan etkinlikte, Ankara’nın farklı ilçelerinden de birçok yurttaş, aileleri ve sevdikleriyle birlikte film izledi.