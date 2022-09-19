Ankara Haber; Mamak Ekin Yüzme Havuzu Faaliyete Girdi...

Mamaklıların beğenisini kazanan Altıağaç-Karaağaç Yüzme Havuzu’nun ardından Ekin Yüzme Havuzu da faaliyete geçti. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’nin “Mamak’ta yüzme bilmeyen çocuk kalmasın” diyerek başlattığı yüzme havuzları projeleri bir bir hayata geçiyor. 5 bin 280 metrekarelik spor kompleksi içinde yer alan yarı olimpik havuzda dersler başladı.
7-14 yaş arası verilen eğitimlerle çocuklar, yüzme öğrenerek kişisel gelişimlerine katkı sağlıyor.
Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Mamak’ta yüzme kalmayan hedefimiz çerçevesinde çalışmalarımıza yıl boyunca devam edeceğiz. Çocuklarımızın yüzme başta olmak üzere yetenekleri doğrultusunda lisanslı spor yapmalarını sağlamak temel hedefimiz” dedi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.