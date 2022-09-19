19 Eyl 2022 - 11:38- Belediyeler G: 19 Eyl 2022 - 11:39

Ankara Haber; Pursaklar'da Özel Gereksinimli Gençler Yeşil Sahalarda...

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Pursaklar Engelliler Sosyal Tesisinde özel gereksinimli gençler, hem birlikte olmanın tadını çıkarıyor hem de çeşitli etkinliklerle keyif dolu dakikalar geçirmeye devam ediyor.
Ankara Haber; Pursaklar'da Özel Gereksinimli Gençler Yeşil Sahalarda... mask
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Pursaklar Belediyesi Engelliler Sosyal Tesisi'nin özel gereksinimli gençlerin kişisel yeteneklerini geliştirmek amacıyla Kapalı Spor Salonunda profesyonel eğitmenler eşliğinde spor eğitimi veriyor. Pursaklar Belediyesi Engelliler Sosyal Tesisi'ne gelerek çeşitli etkinliklerle farklı spor branşları ve sosyal aktivitelere katılan özel gereksinimli gençler, yeşil sahalarda becerilerini sergileyerek keyif dolu bir gün geçirmenin mutluluğunu doyasıya yaşadı. 

‘‘Engelliler Sosyal Tesisimize gelen kardeşlerimizin sportif yönden gelişimlerine katkı sağlanırken, sosyalleşmelerine de katkıda bulunuyoruz’’

Engelliler Sosyal Tesisi eğitmenlerince, özel gereksinimli bireylerin enerjilerini atmaları için çeşitli etkinlikler düzenlendiğini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Engelliler Sosyal Tesisimize gelen kardeşlerimizin bir yandan sportif yönden gelişimlerine katkı sağlarken, bir yandan da sosyalleşmelerine katkıda bulunuyoruz. İmkânsız olarak görülen aktiviteler, eğitmenlerimizce etkinlik kapsamında uygulanarak özel gereksinimli bireylerimizin gelişim sağlamalarına olanak sağlıyoruz. Hayata daha sağlam tutunabilmeleri için onları, bu tür faaliyetlerle buluşturmaya devam edeceğiz’’ dedi.
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19 Eyl 2022 - 11:38 - Belediyeler

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