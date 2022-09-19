Ankara Haber; Keçiören'de Can Dostlar Şefkatli Ellerde Besleniyorlar...

Bu kapsamda Belediye bünyesinde kurulan ‘Sokak Hayvanlarını Besleme Timi’ can dostların kolaylıkla ulaşabilecekleri kırsal noktalara kuru mama bırakıyor. Ayrıca ekipler hayvanlara gösterdikleri şefkatle gönülleri fethediyor.
Yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlara karşı duyarlı olunması gerektiğinin altını çizen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Sokak hayvanları Allah’ın yarattığı masum ve dilsiz varlıklardır. Dünyamızı paylaştığımız canlılarımıza ilçemizde sahip çıkıyoruz. Ekiplerimiz can dostlarımız için şehrimizin kırsal bölgelerine mama bırakıyor. Vatandaşlarımızın da aynı duyarlılığı göstermesinden ziyadesiyle memnunuz.” dedi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.