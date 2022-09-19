19 Eyl 2022 - 21:19- Belediyeler

Ankara Haber; Keçiören'de Can Dostlar Şefkatli Ellerde Besleniyorlar...

Keçiören Belediyesi ekipleri tarafından sokak hayvanlarını korumak ve yaşatmak için rutin olarak gerçekleştirilen mama dağıtım çalışması hız kesmeden devam ediyor.