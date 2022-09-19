Ankara Haber; Keçiören’e 60 Adet Atık Toplama Merkezi Kazandırıldı...

Keçiören’in farklı noktalarına konumlandırılarak geri dönüşümü teşvik edecek Atık Toplama Merkezlerinin kâğıt, metal, elektronik, bitkisel atık yağ, cam, plastik ve atık pil toplama bölmeleri bulunuyor. İlçedeki okullarda, hanelerde ve iş yerlerinde birçok atık toplama çalışması yürütüldüğünü belirten Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Atık toplama Merkezlerimizle şehrimizde geri dönüşüm çalışmalarımızı yaygınlaştırıyoruz.

Öte yandan öğrencilerimizi de bu çalışmalarımıza dâhil ederek çeşitli yarışmalarla geri dönüşümü teşvik ediyoruz. Gelecek nesillerimize daha temiz bir dünya bırakmak için hem israfın önlenmesi hem de doğaya zarar veren atıkların geri dönüştürülmesi oldukça önemli. Yeni Atık Toplama Merkezlerimiz kentimize hayırlı olsun.” dedi.​