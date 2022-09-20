Loko Cup 2022’de Şampiyon TOFAŞ!

TOFAŞ BGL Genç Takımı (U18), Basketbol Gençler Ligi (BGL) 2022-2023 sezonu hazırlıkları kapsamında katıldığı Loko Cup 2022’de şampiyonluk kupasının sahibi oldu. 17-19 Eylül 2022 tarihlerinde Lokomotiv Kuban’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyonun ilk gününde Lokomotiv Kuban DUBL U18 Takımı’nı 87-83, ikinci gününde CSKA Moskova DUBL U18 Takımı’nı 99-68 mağlup eden Cem Akdağ Başantrenörlüğündeki Mavi Yeşilliler, üçüncü ve son günde ise Zenit DUBL U18 Takımı’yla karşı karşıya geldi. İlk periyodunu 19-15 geride kapattığı karşılaşmada ikinci çeyrek ile birlikte saha hakimiyetini eline alan Bursa temsilcisi, devreyi 31-38 üstünlükle tamamladı. Üçüncü çeyrekte de üstün olan taraf TOFAŞ olurken, son çeyreğe 49-59 önde giren Mavi Yeşilli takım, parkeden 70-84 galip ayrılmayı başardı.
Loko Cup 2022 Uluslararası Dostluk Turnuvası’nı 3 galibiyetle yenilgisiz tamamlayan TOFAŞ BGL Genç Takımı, şampiyonluğun sahibi olurken; Lokomotiv Kuban ikinci, Zenit üçüncü bitirdi. Karşılaşmaların ardından düzenlenen törenle dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları takdim edildi.
Zenit karşısında TOFAŞ BGL Genç Takımı’nda Can Çevikel 20 sayı-4 asist-6 ribaund-5 top çalma ile en skorer isim olurken aynı zamanda Loko Cup 2022’nin ‘en değerli oyuncusu (MVP)’ seçildi. Cem Küçüközkan’ın 18 sayı-9 ribaund-2 asist-3 top çalma ile oynadığı karşılaşmada; Özgür Cengiz 12 sayı-8 asist-7 ribaund-3 top çalma 1 blok; Ömer Alp Engin 10 sayı-5 asist-2 top çalma ile katkı verdi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.