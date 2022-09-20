20 Eyl 2022 - 16:10- Spor

Loko Cup 2022’de Şampiyon TOFAŞ!

ABONE OL Google News Sayfamız

TOFAŞ BGL Genç Takımı, 2022-2023 sezonu hazırlıkları kapsamında katıldığı Loko Cup 2022 Uluslararası Dostluk Turnuvası’nı namaglup şampiyonlukla tamamladı.
Loko Cup 2022’de Şampiyon TOFAŞ! mask
ABONE OL Google News Sayfamız

TOFAŞ BGL Genç Takımı (U18), Basketbol Gençler Ligi (BGL) 2022-2023 sezonu hazırlıkları kapsamında katıldığı Loko Cup 2022’de şampiyonluk kupasının sahibi oldu. 17-19 Eylül 2022 tarihlerinde Lokomotiv Kuban’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyonun ilk gününde Lokomotiv Kuban DUBL U18 Takımı’nı 87-83, ikinci gününde CSKA Moskova DUBL U18 Takımı’nı 99-68 mağlup eden Cem Akdağ Başantrenörlüğündeki Mavi Yeşilliler, üçüncü ve son günde ise Zenit DUBL U18 Takımı’yla karşı karşıya geldi. İlk periyodunu 19-15 geride kapattığı karşılaşmada ikinci çeyrek ile birlikte saha hakimiyetini eline alan Bursa temsilcisi, devreyi 31-38 üstünlükle tamamladı. Üçüncü çeyrekte de üstün olan taraf TOFAŞ olurken, son çeyreğe 49-59 önde giren Mavi Yeşilli takım, parkeden 70-84 galip ayrılmayı başardı.

Loko Cup 2022 Uluslararası Dostluk Turnuvası’nı 3 galibiyetle yenilgisiz tamamlayan TOFAŞ BGL Genç Takımı, şampiyonluğun sahibi olurken; Lokomotiv Kuban ikinci, Zenit üçüncü bitirdi. Karşılaşmaların ardından düzenlenen törenle dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları takdim edildi.

Zenit karşısında TOFAŞ BGL Genç Takımı’nda Can Çevikel 20 sayı-4 asist-6 ribaund-5 top çalma ile en skorer isim olurken aynı zamanda Loko Cup 2022’nin ‘en değerli oyuncusu (MVP)’ seçildi. Cem Küçüközkan’ın 18 sayı-9 ribaund-2 asist-3 top çalma ile oynadığı karşılaşmada; Özgür Cengiz 12 sayı-8 asist-7 ribaund-3 top çalma 1 blok; Ömer Alp Engin 10 sayı-5 asist-2 top çalma ile katkı verdi.

# TOFAŞ BGL Genç Takımı, Loko Cup 2022’de Şampiyon TOFAŞ!, Loko Cup 2022 Uluslararası Dostluk Turnuvası
# SPOR HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Merve Mermer 'Hızı' Seviyor! Merve Mermer Kimdir? mask
Merve Mermer 'Hızı' Seviyor! Merve Mermer Kimdir?
3’üncü Kez Dünya Şampiyonu Olan Taha Akgül Coşkuyla Karşılandı... mask
3’üncü Kez Dünya Şampiyonu Olan Taha Akgül Coşkuyla Karşılandı...
Dünya Şampiyon Rıza Kayaalp’e Coşkulu Karşılama... mask
Dünya Şampiyon Rıza Kayaalp’e Coşkulu Karşılama...
Triatlon Şampiyonlarına Ödüllerini Burcu Esmersoy, Verdi... mask
Triatlon Şampiyonlarına Ödüllerini Burcu Esmersoy, Verdi...
TOFAŞ ile CSKA Moskova Yenişemedi... mask
TOFAŞ ile CSKA Moskova Yenişemedi...
Fenerbahçe-Dinamo Kiev Maçı Ne Zaman? Saat Kaçta Başlayacak? Hangi Kanalda Yayınlanacak? Muhtemel 11’ler Kimler? İşte Merak Edilen Tüm Detaylar. mask
Fenerbahçe-Dinamo Kiev Maçı Ne Zaman? Saat Kaçta Başlayacak? Hangi Kanalda Yayınlanacak? Muhtemel 11’ler Kimler? İşte Merak Edilen Tüm Detaylar.
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi FIFA Başkanı Gianni Infantino ile Buluştu! mask
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi FIFA Başkanı Gianni Infantino ile Buluştu!
MXGP Finalinde Dünya, Türkiye’yi İzledi... mask
MXGP Finalinde Dünya, Türkiye’yi İzledi...
MXGP Finali Serbest Antrenmanlarla Başladı... mask
MXGP Finali Serbest Antrenmanlarla Başladı...
Fenerbahçeli Arda Güler’e İnanılmaz Teklif! İngiliz Devi Arsenal Arda Güler İçin Milyon Euroları Gözden Çıkardı! Fenerbahçe’nin Kasasına Tam 30 Milyon Euro Girecek! mask
Fenerbahçeli Arda Güler’e İnanılmaz Teklif! İngiliz Devi Arsenal Arda Güler İçin Milyon Euroları Gözden Çıkardı! Fenerbahçe’nin Kasasına Tam 30 Milyon Euro Girecek!

20 Eyl 2022 - 16:10 - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Merve Mermer 'Hızı' Seviyor! Merve Mermer Kimdir? mask
Merve Mermer 'Hızı' Seviyor! Merve Mermer Kimdir?
Loko Cup 2022’de Şampiyon TOFAŞ! mask
Loko Cup 2022’de Şampiyon TOFAŞ!
3’üncü Kez Dünya Şampiyonu Olan Taha Akgül Coşkuyla Karşılandı... mask
3’üncü Kez Dünya Şampiyonu Olan Taha Akgül Coşkuyla Karşılandı...
Dünya Şampiyonu Rıza Kayaalp'e Ankara'da Görkemli Karşılama! mask
Dünya Şampiyonu Rıza Kayaalp'e Ankara'da Görkemli Karşılama!
Dünya Şampiyon Rıza Kayaalp’e Coşkulu Karşılama... mask
Dünya Şampiyon Rıza Kayaalp’e Coşkulu Karşılama...
TOFAŞ kombineleri satışa sunuldu! TOFAŞ Basketbol Takımı’nın 2022-2023 sezonu kombine kart fiyatları ne Kadar? mask
TOFAŞ kombineleri satışa sunuldu! TOFAŞ Basketbol Takımı’nın 2022-2023 sezonu kombine kart fiyatları ne Kadar?
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL