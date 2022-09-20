Milyon Dolarlık Yatırımcılar Ankara'da Buluşacak...

Gayrimenkul Fuarı ve Yatırım Zirvesi öncesi hazırlıklar tüm hızı ile devam ediyor. Gayrimenkul sektörüne reklam ve satış hizmetleri ile yön veren Düşler Atölyesi Medya ve Mega Investment kurucusu Derya Filiz Dalga gayrimenkul sektörünün önemli temsilcilerini Ankara’da bir araya getirmek için JNR Fuarcılık Yön.Krl.Bşk.nıHaktan Öztunalı ile el sıkıştı. Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odası ile Arap-Türk İş Adamları ve Yatırımcılar Derneğinin desteğiyle gerçekleştirilecek olan fuar alıcı, satıcı ve yatırımcıyı buluşturan Türkiye'nin en etkin gayrimenkul fuarı olma mottosuyla inşaat sektörünü buluşturmaya hazırlanıyor.

Katılımcılarını A+ Türk ziyaretçilerin yanı sıra Avrupa, Körfez ülkeleri, İran ve Rusya’dan gelen alıcı ve yatırımcılarla buluşturacak Gayrimenkul Emlak Fuarı, yeni gelişmekte olan,inovasyon yaratan pazarlar için geniş çaplı ve en etkili gayrimenkul yatırım ve geliştirme fuarı olma özelliğini taşıyor.

YÜZLERCE PROJEDE FUARA ÖZEL İNDİRİMLER YATIRIMCILARLA BULUŞACAK

“Gayrimenkul, insanın hayatında yaptığı en büyük, en pahalı ve en önemli alışveriştir. JNR Group Fuarcılık, gayrimenkul sektörünün temsilcilerini ve alıcılarını bir araya getiren ve ekonomik fayda sağlamayı misyon edinen fuarları ile, sizleri hedeflerinize ulaştırmak için 15 yıldır aynı heyecan ve motivasyon ile bu fuarı düzenliyor.” diyerek yazılı açıklama yapan JNRGroup Fuarcılık Genel Müdürü Haktan ÖZTUNALI, “Üretici, alıcı, satıcı ve yatırımcıyı buluşturduğumuz Ankara Gayrimenkul Fuarı ve Yatırım Zirvesi'nde sektörün önemli firmaları ile birlikte olmaktan onur duyacağız. Fuar süresince yatırımcılar yüzlerce projeyi bir arada görebilme imkanına sahip olacak ve fuara özel indirimlerden faydalanabileceklerdir. “şeklinde açıklama yaptı.

DERYA FİLİZ DALGA: “GAYRİMENKUL SEKTÖRÜNÜN NABZI YATIRIM ZİRVESİNDE ATACAK.”

Düşler Atölyesi Medya ve Mega Investment Yön.Krl. Bşk.nı Derya Filiz Dalga; “Sektörün profesyonellerini bir araya getirmek, iş birlikteliklerini geliştirmek ve gayrimenkul satışlarını arttırmak amacıyla, sizleri fuarımıza bekliyoruz. Genel oturumların yanı sıra, B2B ve B2C görüşmelerin de yapılması sağlanacaktır. Dünyadaki yatırım trendleri ve gelişmeleri eş zamanlı olarak yurt dışından gelen panelistleraracılığı ile ziyaretçilere aktarılacaktır. Özel sektör temsilcileri bir araya gelerek işbirliği imkânları görüşülecek, açık ve kapalı fuar alanlarında her türlü ürün ve hizmetler tanıtılabilecek ve gayrimenkul sektöründe güncel araştırma-geliştirme çalışmalarının sonuçları paylaşılabilecek” diye konuştu.

ULUSLARARASI İŞBİRLİKLERİ İÇİN SEKTÖRÜN GLOBAL TEMSİLCİLERİNİ BİR ARAYA GETİRİYORUZ

Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Esnaf Odası Başkanı Hakan Akçam, “Uluslararası Gayrimenkul Fuarı ve Zirvesinde, inşaat ve emlak sektörü başta olmak üzere ulusal ve uluslararası tüm tarafları bir araya getirmeyi, bu vesileyle iş birliklerini geliştirmeyi amaçlıyoruz. Fuarımız özel sektörün, kurumların, yerel yönetimlerin, sivil toplum kuruluşları ve diğer ulusal kuruluşların katılımı ile gerçekleştirilecektir.” dedi.