Merve Mermer 'Hızı' Seviyor!, Merve Mermer Kimdir?

Cemiyet hayatının ve iş dünyasının ünlü ismi öimar Merve Mermer, atılımlarıyla konuşulmaya devam ediyor. Hıza ve arabaya olan tutkusu nedeniyle ralli sporuna yöneldiği vurgusunu yapan Mermer, “İş hayatı stres dolu bir ortam, ralli sporu aşırı konsantre gerektirdiğinden araç kullanırken her şeyden uzaklaşıyorum, iyi bir terapi oluyor.
Yaptığım her işteki azmim beni, ralli pilotu olarakta başarıya taşıdı. Cesaret isteyen farklı özelliklerin bir arada olmasıyla yapılan bir spor ama her kadın pistte kendini denemeli” dedi. Cemiyet dünyasının hızlı ve mimarı Merve Mermer, iş hayatından fırsat buldukça antrenman için soluğu pistlerde alıyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.